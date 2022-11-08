衛福部上周宣布專家審查會議確認高端疫苗具有保護效益，引發外界質疑「影子委員黑箱作業」，只為了救陳時中選情。而原本鐵口不會公布審查委員名單的疫情指揮官王必勝，7日晚上臉書突然公布14位專家委員及召委背景資料，卻以避免騷擾和霸凌為由不公布名字，真是鬼話連篇。

王必勝自從接了指揮官大位，以陳時中馬首是瞻，無視行政中立，與衛福部長薛瑞元及指揮中心發言人莊人祥進陳時中競選總部夜會陳時中，還稱陳是「永遠的老大」。陳時中跨縣市輔選行程，王必勝像跑腿小弟跟在身邊，陳被爆十指緊扣摟人妻，王必勝第一個跳出來力挺陳，反被酸「被拍到養小三很氣！」

王必勝養小三的情史，如果不是被媒體公布照片，始終撒謊否認婚外情，如此不倫官員獲陳時中力保坐上指揮官大位，當然力挺身陷鹹豬手風暴的永遠老大。這一挺只有私利沒有公益，為了轉移焦點，以臉書公布高端審查會專家背景，這種只公布半套的作法，好像這些專家做了見不得人的事，反而更凸顯審查的黑箱作業。

高端疫苗保護力審查，14人一致同意通過具保護效益。高端疫苗攸關全民健康與國家顏面，審查過程不敢公開透明，碰巧陳時中鹹豬手風暴扯上高端審查專家，王必勝臉書帶風向挺老大，也就不足為奇。

王必勝害怕被追問為何不敢公布審查專家的名字，乾脆缺席8日指揮中心的記者會。只是這樣的公布方式與內容，再次證明有說謊前科的王必勝，把高端保護力審查作業搞得鬼影幢幢，無非是要幫陳時中鞏固深綠基本盤。這種鬼話連篇的指揮官，還有公信力嗎？