美國期中選舉本已舉世矚目，如今因川普可能藉共和黨勝選的聲勢，宣布再戰2024年總統大選，更是震撼國際政壇。依照往例，美國期中選舉，現任總統所屬的政黨多居劣勢，因政府的作為總是難以滿足民眾的需求；再加上拜登總統領導無方，通膨居高不下，美國各大媒體與民調均顯示，共和黨將可能拿下參眾兩院；而川普若再度回朝，未來包括俄烏戰爭等國際局勢恐有新變數。

連最近剛以440億美元收購推特的世界首富馬斯克，都呼籲選民要支持共和黨的候選人，而馬斯克擁有1.14億推特網友，並計畫解除因去年初國會山莊暴動事件推特對川普的禁令。目前因共和黨的優勢已現，使美國金融市場4大指數齊揚，可見美國變天機率甚大。

更值得關注的是，在此次選舉中，反對川普的同黨候選人幾乎連黨內初選都沒通過，其中尤以前副總統之女Liz Cheny最為突出。因她堅信川普罪孽深重，一直都參與共和黨領軍的國會暴動調查委員會，可見川普在共和黨內的影響力之大，目前還看不到對手。

如今川普可能趁勝追擊，他宣布將於11月15日在海湖莊園發表重大聲明，媒體預測他將啟動2024年總統競選活動，消息震撼美國政壇。再者，由於川普指控2020年總統選舉被偷走了，因而誘使支持者衝擊國會山莊，目前共和黨這種仇恨值仍高。

因為選情競爭激烈，再加上各州對郵寄投票的規定不一，尤其在一些州選情膠著，若勝負差距小，敗方將會提出重新計票的要求，故此次選舉結果恐怕要數周之後才能揭曉。若計票過程再出差錯，後果堪慮，甚至有CIA委託研究各國內戰的學者著書指出，政黨惡鬥將是美國動亂的導火線。

若民主黨失去參眾兩院的多數，拜登總統立即成為跛鴨總統，政策與法案都會受到國會牽制，甚至拜登還會因他兒子的醜聞，以及阿富汗倉皇撤退等事件受到國會彈劾。因而拜登勢必在兩黨共識的政策部分更加強硬，其中就包括對台政策。未來面對更強勢的中國，又會擦出什麼火花，確實令人擔憂。

再者，眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）曾說，如果獲勝，國會不會給烏克蘭空白支票，再加上川普與普丁的關係良好，這將對烏克蘭極為不利。在氣候變化方面，川普與拜登更是針鋒相對，這也將會對於全球暖化問題產生重大影響。

反之，也有意見領袖認為，若國會和政府由不同政黨主導，將會什麼都做不了，未來兩年在美國國內將不再有不確定性，也未必不好。可見美國民主效率的低落，空轉的政府還可能優於運轉的政府。

若2024川普真的回朝，那將西方國家的夢魘再現。主因是上屆川普總統單打獨鬥，橫衝直撞，反對歐盟與北約，更打擊歐元，企圖使美元獨霸。但川普的商人性格是否會使得政治交易的門檻降低，值得進一步觀察。

（作者為國立政治大學兼任教授）