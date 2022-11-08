九合一選舉進入投票倒數計時階段，選情卻顯得十分弔詭。民進黨近年選舉連戰皆捷，尤其四大公投奇蹟般的逆轉勝，一度讓國民黨陷入「畏戰」困境。但選戰正式啟動至今，民進黨不但拉不開勝選的氣勢，北台灣反而可能全盤皆輸，更弔詭的是，民進黨兩張王牌：「抗中保台牌」與「蔡英文牌」，前者發現得不償失，後者似乎也未對選情幫忙太多，這究竟怎麼回事？

蔡英文的權力保衛戰

「蔡英文牌」失效更值得探究。要知道，蔡英文是台灣實施總統直選制後，唯一在第二任期過半仍能維持高支持度的總統，依據台灣民意基金會的調查，蔡英文支持度6年來始終起起伏伏、有跌有漲，9月曾受到重創，但10月又逆勢揚升，再次過半達到51%，支持比不支持者多13.7個百分點。可以說，蔡英文到今天為止，仍然是一個受民意支持的總統。

但我們看到，蔡英文為掌握民進黨提名，為2024後蔡英文時代布局，斷然沒收黨內初選，這代表她要為選戰結果承擔所有責任。8月黨內提名名單初步明朗，她就頻頻下鄉合體民進黨提名人拜宮廟、跑行程，可以看出她的辛勞。黨內有人透露，蔡英文對台中市長盧秀燕的高支持度不信邪，把台中設定為勝選突破口，大量投入資源之外，還一再陪同蔡其昌造勢，選戰至今至少已8次到台中，新北市也類似，11次到新北市拉抬林佳龍，但選民顯然不埋單，蔡其昌、林佳龍民調一路大幅落後。

這場選舉堪稱蔡英文的「權力保衛戰」，只能贏不能輸，蔡英文全力投入，卻未打出應有的氣勢。照說民進黨幾乎全面掌握媒體，以陳時中、鄭文燦、林智堅「小英男孩」的稱號、掌握的行政與社會資源，加上治安與司法檢調單位全面配合民進黨，寒蟬效應已深入民心，民進黨又一向善於打選戰，今年竟然打得如此離離落落，實在讓人費解。

台北市是今年選戰的一面鏡子，民進黨始終信心滿滿，認為「三腳督」對民進黨有利，蔣萬安氣勢弱，黃珊珊會分掉藍營基本盤，陳時中「抗疫英雄」身分應可為黨擴增基本盤，即使陳時中只能拿到2018年民進黨基本盤，民進黨也會勝選。選戰一啟動，陳時中的起手式果然驚人，無論氣勢、陣仗或規格，都讓人驚艷。但後來的進展卻出乎意料之外，選情一路低迷，民調落居第3，之後民進黨展開「全黨救一人」行動，才勉強搶占第2，但仍明顯落後蔣萬安。

慎重解讀找出新方向

陳時中擁有高知名度、執政資源豐厚、近6年衛福部長任內建立的人脈與政治獻金優勢，選戰不應如此弱，是什麼原因造成的呢？其實，可以從民調交叉分析數據找到答案，依據定期針對台北市長選舉做民調的TVBS和美麗島電子報的數據分析，黃珊珊的支持者與民進黨的設想完全不同，她的支持者中傳統綠營多於藍營，民進黨啟動「搶救陳時中」行動後，部分綠營支持者歸隊，陳時中支持度上升的結果卻是黃珊珊下降，黃落居第3。民調交叉數據顯示的另一個現象是，年輕人不再是民進黨的「死忠」，已開始疏離民進黨。

近年民進黨幾乎壟斷30歲以下年輕人選票，日前蔡英文循例舉辦社群之夜，吸引年輕人支持民進黨選戰，今年1千多張活動門票雖然秒殺，但並非全然年輕選民入場，電視直播鏡頭不時拍到頭髮灰白的中老年人在座。30歲以下年輕人成長於後太陽花時代，習慣使用Dcard、TikTok等社群平台，民進黨很少使用這兩個平台，加上年輕人天性挑戰權威、衝撞體制、厭惡執政黨，Dcard與TikTok上「反綠」傾向明顯。

依據過去經驗，民進黨有可能在選戰最後階段使出「絕招」逆轉勝，但至少到目前為止，中北部選情對民進黨不利，不但「抗中保台牌」效用降低，連「蔡英文牌」都不再靈光，從中可以看出，台灣政治與社會環境已經改變，包括大陸在內，所有關心台灣前途的政治人物與政黨都應慎重解讀，找出有利人民的發展新方向。