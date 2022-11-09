●〈誓死支持郭匪冠英〉（武之璋，2009.3.19）

謝長廷的子弟兵、民進黨立委管碧玲爆料，「郭冠英就是『范蘭欽』」，掀起政壇軒然大波，朝野藍綠同聲譴責，「『撕裂族群』、『看不起台灣人』、『破壞團結』」等一大堆「莫須有」的罪名！

郭冠英是旗織鮮明的統派，反台獨，用很多不同的筆名寫文章，諷剌國民黨，嘲笑民進黨。在新聞局，郭是特立獨行的異類，沒出息的國民黨也不問情由，把郭召回，移送公懲會議處。

可是《憲法》賦予了人民言論自由，「人民有言論、講學、著作及出版之自由。」「人民有祕密通訊之自由。」而言論自由的右上角，有一括弧內寫（思想自由），意思是言論自由的法理、法源應歸類思想自由，同時《憲法》也有保障人民祕密通訊的自由，請問郭冠英犯了哪條？

郭的本家好友郭衣洞寫《醜陋的中國人》一書，暢銷至今。但是現在有人敢批評台灣人一句，就被批鬥，台灣人都聖潔得跟天使一樣嗎？還是台灣人度量小得跟老鼠一樣？

中國人互相嘲笑，「京油子」──北京人愛耍嘴皮，「衛嘴子」──天津人嘴巴刻薄；山東人士被戲稱「侉子」，甚至造出「仙東」（ㄎㄨㄚ）字來嘲笑山東人；湖北人刁蠻，被稱之為「九頭鳥」。日本東京人說大阪人都是奸商，不仁不義；大阪人說東京人愛吹牛，每個人跟天皇都攀得上關係。互相嘲諷是淵遠流長的玩笑文化，被嘲笑者沒有人計較。不同族群、不同省籍，甚至不同職業之間相互嘲弄，只要不傷大雅，都該有互相包容的雅量。因為互相嘲弄之詞，其修辭結構都有三分道理、七分戲謔的成分。

我們小的時候，眷村子弟叫台灣同學為「土台客」，「台客」外加一個「土」字，事實上當年台灣同學的衣著打扮、家庭教育、文化素養，確實比外省同學差一級。但是曾幾何時，「台客」的定義變了，台灣人有錢了，滿街都是「高貴的台灣人」。外省人有幾個買得起 LV包包？有幾個人吃得起「三井宴」？外省人被罵「中國豬」那麼多年了，民進黨領導沒有人提出嚴厲糾正，外省人早麻木了，有誰計較過？

●〈「洛杉基」是誰？〉（洛杉基，2017.9.17）

最近常在臉書及主流電子媒體上發表評論文章，對蔡政府的施政風格痛加針砭，文章也常被對岸媒體引用。這就引起許多綠營人士的不滿，把我貼上「統派」標籤。在PTT社群網站中，也常看有人在問：「洛杉基」是誰呀？而且對我這個與美國「洛杉磯」市同音的筆名很有意見，經常給予冷嘲熱諷。

我就來介紹一下我自己。

2006年我開始在聯合報的《網路城邦》欄目，設立了《捕夢網》部落格， 開始了我長達11年，至今共1330篇文章的筆耕工作。在這網誌裡我是這樣自我介紹的：「出生台灣北部漁村，是個無黨無派，主張不統不獨、維持現狀的台灣人。台灣大學畢業，留美碩士、博士，曾在美國、中國大陸、台灣工作過，現定居台灣。從事高科技行業，喜愛文學、藝術與音樂。目前擔任科技顧問及媒體專欄作家。」這就是我個人的粗略概述。

同時，我期許自己的文章風格為「用一個科技人的人文觀，以邏輯理性的態度，來看國內外時局」，希望能多些說理、少些謾罵；盡可能不用粗話、用幽默詼諧的方式，來呈現自己不同的觀點。

最早，我在網路城邦使用了「Rocky網誌」這個名稱。取名Rocky乃是因為其中有「ROC」這3個英文字母，無論我身在何處，ROC是我心中永遠的座標中心。本想用「洛基」作為中文筆名及網誌中文名，但是這兩個字已經被註冊使用，只好在兩字中間加上「杉」字，就成為我沿用至今的「洛杉基」筆名與部落格（博客）名稱。我在美國求學工作時期，曾住過「洛杉磯市」，對岸也有人用「洛杉基市」來稱呼「洛杉磯市」，不過這只是巧合。

我從小就喜歡讀書。到了高中，開始讀黃春明、柏楊、李敖等作家的小說，尤其是柏楊的《異域》一書，給了我極大的震撼，讓我開始認真思考為何國民政府會把大好中國江山，在短短一年多時間就丟失了。到了海外求學，在美國大學的東亞圖書館，讀了許多「禁書」如「蔣經國傳」等，開始對歷史、政治產生了濃厚的興趣。也開始在網路及媒體上，發表一些政論文章。

當時父親對我這個讀了理工學位的兒子，竟然喜歡寫歷史及政論文章，感到不可思議。他雖然不反對（他知道反對也沒用），只是語重心長的告訴我：「你可以寫，但絕對不能連累你的家人！」 他一生經歷過抗日、228事件、白色恐怖，看多了江南、柏楊、李敖等人的下場，深怕我寫政論文章會遭到不測。所以我答應他，絕對不用本名去發表政論文章！

政黨輪替數次後，台灣雖然號稱是個擁有言論自由的「民主國家」，但是政治極端份子依然會對異己者採取不理性的舉動。輕則在網路上對作者進行辱罵、圍剿、威脅，重則施以人肉搜索，讓當事人生活在恐懼當中。

最令我家人害怕的，便是公務員郭冠英的例子。他用筆名發表了讓獨派憤怒的文章，竟然遭到馬政府去職，並剝奪了退休金。最近又看到那位公布阿扁在馬路上健步如飛照片的麵包師傅，被獨派逼得無法繼續做生意，到處搬家。又看到那位帶頭罷免黃國昌的發起人，竟然受到反對者的炸彈威脅。

我很慶幸我聽了父親的忠告，沒有使用自己的本名，否則無論在職場上、生活上，恐怕會牽連到無辜的親友與家人。

只有少數親朋好友知道洛杉基就是我，他們欣賞我的直言勇氣，也會主動地保護我，不讓本名曝光。在目前這種風聲鶴唳、綠色恐怖無所不在的年代裡，我還是會繼續使用「洛杉基」這個筆名，直到台灣擁有完整的言論自由、真正免於恐懼的自由、人民有足夠的民主素養可以容忍不同聲音的那一天為止！

【本系列完，郭冠英專欄每周三刊出】