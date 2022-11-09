數位經濟對台灣未來發展的重要，已然是台灣各界的共識。數位發展部（以下簡稱數位部）成立前，唐政委所參與或引領的「公共政策網路參與平台（join.gov.tw）」、社會創新平台（si.taiwan.gov.tw）、口罩地圖及促進公私協力開放資料應用的「總統盃黑客松」的各項成果，都獲得國內外肯定。

因為對數位經濟發展的期待，新成立的數位部也成了台灣各界的「許願池」。唐部長過去幾個月，非常積極地與各界溝通，到中研院向院士報告、積極拜訪產業公協會及業者，說明數位部的主要任務在建構全民數位韌性，表示將從「社會發展」「產業數位轉型」與「資安應變」三面向推動。只是，面對各方的許願，數位部該如何精準有效地施政，如何評估了解全民是否已有足夠的數位韌性？答案應該還是在如何結合資料與數位應用上。

2020年以來的Covid-19疫情，雖然政府控制得當，但間歇地隔離及零接觸生活限制，讓人們體驗到數位應用的優點，而染疫分布圖、口罩地圖、疾管家等數位工具的應用，更應讓政府深刻感受到應用數位工具了解需求、溝通與精準提供民眾服務的重要性。惟，Covid-19這隻「黑天鵝」，僅是台灣持續發展前進長期趨勢中的一項影響因素而已，台灣未來將面對國際政經、超高齡社會、全面數位及綠色轉型等已知趨勢變化及可能的其他黑天鵝，數位部想要達成「全民數位韌性」，除唐政委過往的成果外，還須要有幾套升級的作法。

十餘年來，在數位應用日益普及趨勢下，民主先進國家政府的施政思維與作法開始轉變，循證（evidence-based）及開放溝通參與已成為政策治理的進步方向。亦即，已不只是數位化的政府，而是政府服務開始朝著透過資料分析、預防及提供服務的政府作法方向發展。

OECD在2019年對各國數位政府的研究後，「以資料驅動公共部門（Data-Driven Public Sector, DDPS）」即浮出檯面；當中發現，政府除了須匯集開放資料、普查及統計調查資料及公務資料做為公共政策聚焦及循證的基礎外，在有效的個資保護及資安防護下，還須從具體議題角度解析、診斷、預測各地區或族群當前或未來可能面臨的議題；甚至透過演算法及數位工具，直接精準地解決民眾問題的方案；而在提供解決方案過程中，也同步蒐集更多的資料，這些數據資料可據以評估政策介入的成效，作為後續政策精進作法的依據。更重要的是，已經開始有些國家採取DDPS，如英、法，而美國白宮則開始要求政府政策需資料分析作為循證基礎，讓政府施政方向與作法能夠真正地聚焦投入到公民需求的議題上。

另外，在2020及2021年，歐盟的前瞻策略分析更將DDPS的倡議具體展現：以歐盟各國既有的社會、產業及國家層級統計調查資料為基礎，建構了評估歐盟各國因應幾個長期趨勢下的「韌性」程度優劣綜合指標體系。有別於過往以既有調查數據資料進行呈現，歐盟這項「韌性」評估指標系統，係從疫情及長期趨勢（如數位、綠色轉型）角度出發，挑選與設計呈現各國在各項社會經濟、健康及必要材料供應的因應能耐（resilience capacities）、脆弱度（vulnerabilities）的指標。透過這個「韌性」指標體系的評估，明顯且具體呈現出歐盟地區特定國家，在特定面向應該具體投入加強的政策議題重點。更重要的是，這評估結果，如能聚焦於商業機會，開放相關專家及業者的討論與聚焦，甚或將可將脆弱問題轉變成為發展創新的機會。

唐政委幾年來所參與或引領的幾項成果，已帶出幾個公民參與及公私協力形成解題方向的作法。唐部長應該再向前跨一步，引領數位部優秀的同仁，參考資料驅動、循證的公共政策概念，從未來可能面臨的長期趨勢、黑天鵝角度，有系統地匯集不同面向、了解台灣各地包容與韌性情形的指標體系，以數據及圖像化體系方式呈現。同時，須設計一套開放地引進公民與專家評估，台灣各地民眾在社會生活、產業創新議題的機制，以有系統的機制討論形成政策創新解方；而所建立的指標體系，在持續地的滾動建構下，除可觀察全民數位韌性情形，還可據以了解各地公民數位韌性的演變，展現出數位部的政策影響。