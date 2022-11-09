近年來，科學家越來越關注孕婦使用乙醯胺酚（Acetaminophen）對胎兒的潛在影響，特別是對神經行為障礙的不良反應（S Alemany 2021; X Gou 2019; R Masarwa 2018）。最近發表的一份共識聲明還特別呼籲孕婦使用含有乙醯胺酚的藥物時，應該採取更保守謹慎的態度（AZ Bauer 2021）。就在上個月（2022年10月4日），每日科學網站又引用了一篇剛剛才出爐的論文，此論文是由美國賓州州立大學醫學院公衛系史奈德教授（Kristin Sznajder）所領導完成的，結論認為：孕婦使用退燒止痛藥（乙醯胺酚）可能與學齡前兒童的睡眠和行為出現問題有所關連，結果已發表在《公共科學圖書館：綜合》的國際期刊上。

乙醯胺酚又稱撲熱息痛（Paracetamol）是在家止痛與退燒的首選用藥。常見商品名稱為必理痛（香港）、普拿疼（台灣）、必理通（中國大陸）、斑納杜（新馬）以及泰諾（Tylenol；美國）。由於乙醯胺酚這個化合物的專利早已過期（非專利藥），任何廠商都能夠生產這個藥物（學名藥），目前大約有 600 多種不同的商品名稱在市面上流通。乙醯胺酚除止痛和解熱的效果外，並無明顯的抗發炎作用，所以和另一個民眾常用的消炎鎮痛解熱藥物——非類固醇抗發炎藥（NSAID），分屬不同種類的藥物。

乙醯胺酚是全世界孕婦最常用的藥物之一，大約有69.9%的美國女性和57.6%的巴西女性在懷孕期間使用這個藥物，而全世界也約有超過50%的婦女在妊娠期間使用乙醯胺酚。一般而言，乙醯胺酚不僅可以通過減輕不舒服症狀使孕婦受益，還可以防止由於母親有症狀而對胎兒造成負面的健康後果。但就在最近，關於是否應在妊娠期間保守且減少使用乙醯胺酚的問題上，存在著爭論。

在台灣，乙醯胺酚是一個指示用藥，在藥房即可隨意買到，故經常被大家拿來緩解許多日常的不舒服症狀，包括發燒、肌肉疼痛、頭痛、偏頭痛、感冒等等。因為有愈來愈多的新興研究認為這種藥物可能會影響兒童發育並與注意力問題有所關連，所以賓州州立大學史奈德教授才進行了這項研究，以便為孕婦提供更為適當的建議。

首先，研究人員在美國賓州募集了3006名懷第一胎的孕婦（排除懷孕20週以上的孕婦），年齡在18至35歲之間，講英語或西班牙語，最後共有2423對母子完成所有試驗（80.6%），媽媽必須填寫在整個懷孕期間使用藥物的情形（包括服用的劑量，頻率以及他們服用的原因）。

孕婦在第三個孕期（29~40週）首次通過電話接受採訪，平均胎齡為35.2週，並完成產前壓力調查清單（寫下他們迄今為止在懷孕期間所經歷的壓力程度，像是「支付帳單等金錢擔憂」和「感覺普遍超負荷」等等）。研究人員從妊娠晚期到產後3年持續追踪媽媽和她的孩子，產後訪談分別在分娩後1、6、12、18、24、30和36個月進行，使用兒童行為檢查表（Child Behavior Checklist； CBCL）給兒童行為來評分，父母根據孩子表現出的各種行為程度來進行評價，例如「不能坐著不動或坐立不安」、「避免看著別人的眼睛」和「不想獨自睡覺」等等，然後匯總每種行為的分數，以確定兒童在情緒反應，焦慮/抑鬱，軀體不適，退縮，睡眠和攻擊性行為等等問題上，有無異常。

結果顯示，有41.7% 的女性（1011名）在懷孕期間使用了乙醯胺酚，而被乙醯胺酚暴露的胎兒，在3歲前的7個CBCL綜合症量表中的3個評分顯著變高：孤僻，睡眠問題和注意力問題。因為所有7個CBCL綜合症量表的評分都可能會和產前壓力相關，因此研究人員在對產前壓力和其他混雜因素（諸如孕婦憂鬱、焦慮等等的問題）進行修正後，暴露於乙醯胺酚兒童的2個綜合症量表仍然顯著偏高：睡眠問題和注意力問題。

此研究結論和之前的一些研究結果相吻合，那就是孕婦使用乙醯胺酚可能導致小朋友日後產生注意力問題，同時，睡眠也可能受到影響。雖然研究小組在設計之初，希望孕婦詳細填寫有關於使用乙醯胺酚的使用天數、使用頻率和劑量的數據，但是回覆的問卷在這方面並不夠詳細，因此，論文主要作者史奈德教授指出，有關這方面的另一項研究正在進行中，將試圖更深入地研究乙醯胺酚使用在不同的妊娠期別（1~3期）、使用頻率和使用劑量上會對兒童產生怎樣不同的影響結果。她還說，會邀請兒童發展專家來評估兒童的行為（而不是由父母來評量），以便於確保更準確的結果。

據研究人員稱，目前尚不清楚產前使用乙醯胺酚到底會破壞胎兒的哪些發育過程。但他們表示，一些可能性都在考慮中，包括乙醯胺酚是否影響胎盤，從而破壞胎兒發育，或乙醯胺酚影響胎兒的肝臟發育，進而破壞腸道健康並影響神經發育等等。由於目前乙醯胺酚依然被認為在懷孕期間使用是安全的，但因為愈來愈多的研究顯示，使用它可能會對兒童發育產生影響，所以我們應該謹慎地去了解這個主題，才能為準媽媽們提供更適當的建議來照顧她們的孩子和她們自己。

最後，筆者仍要強調，這則醫學新知只是希望孕婦更加保守和謹慎的使用乙醯胺酚，也就是減少自行使用的次數和劑量，有疑慮時，一切仍以請教醫生為原則，或與其討論後決定之。

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