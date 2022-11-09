千呼萬喚之下，「台美21世紀貿易倡議」終於於本月8日開始，於紐約實體展開諮商；這是台灣的大事、也是好事，我們寄予厚望。但也要提醒政府，要讓它成為台灣突破經貿封鎖的里程碑，別反成了喪權辱國的歷史標記──必須戰戰兢兢、臨淵履薄、全力應戰。

美國前總統川普上任之後，立刻宣布不再簽署任何「自由貿易協定」（FTA），改推「印太經濟架構」（IPEF），堅持在美國勞工訓練和基礎設施未獲得強化之前，不考慮任何新的FTA。這種令人意外的發展，讓亟欲突破經貿架構被對岸圍堵的台灣，想藉美國主導的CPTPP（跨太平洋夥伴全面進展協定）或「台美自由貿易協定」脫困的台灣，在美國退出CPTPP、不簽署新的貿易協定之下，有如深陷泥淖、難以突圍。

所幸，在蔡政府團隊努力之下，對美貿易協定終究有了一些進展，這個「貿易倡議」雖沒有「自由貿易協定」名稱，但以公布的11個議題，包括貿易便捷化、法規制定、數位貿易、農業、反貪污、勞工、環保、國營企業、中小企業等項目來看，都是先進國家（特別是美國）近來在FTA諮商中重視的議題，所以外界多以「準自由貿易協定」稱之。可以說，台美兩造已經為未來的「台美自由貿易協定」跨出了困難的一步，對國人稍微有了交代－特別是在國人早已付出「吃萊豬」代價，心理上難以諒解政府「無能」之下。

從我方出席團隊，洋洋灑灑包括了財政部、法務部、國發會、經濟部、駐美代表處、相關業務主管官員，而美方是由掌握貿易諮商權柄的貿易代表署（USTR）參與，可以看出它的確是個正式的貿易協定諮商。只不過，傳統FTA中最重要的貨品關稅減讓和服務市場開放兩大「貨貿」和「服貿」主體，並未涵蓋在諮商範圍內。這充分顯示，這兩個最重要且敏感的部分，已被安排到後續部分，以避免一開始就可能產生談判滯礙，或難以對其他有意願和美國簽署貿易協定的友邦交代，採取了「先易後難」的方式進行。

但是，這些先行議題，考量台美彼此經濟發展和法制規範程度，其實都是美國已有充分建置、我方必須付出較大「成本」的議題。若關稅減讓遲遲沒有進度，但卻談出一堆台灣企業必然衍生大量成本的承諾，必會遭到國內質疑，甚至群起反對「黑箱談判」。以美方向來在各種國際諮商中都相當強勢的傳統來看，這種可能性不只是存在，而且是非常可能的。

特別是審視蔡政府團隊，近年來各項對美經貿諮商，都可以看出一味投合美國需求的斧鑿，極少看到由我方提出，可能由我獲利較多的議題。這種近乎卑躬屈膝的迎合態度，極可能將本次貿易諮商，從原來應是「互惠雙贏」的狀況，導入一種「喪權辱國」的後果；蔡政府團隊必須戒慎恐懼，以免在執政黨目前選情不太樂觀之下，進一步為後年總統大選，加疊上「壓垮駱駝的最後一根稻草」。

要避免這種惡劣結果，其實也很簡單，就是要以「不卑不亢」的態度和「最好的準備」，才能在談判中根據客觀事實和充分資料，在各種議題上據理力爭、不輕言退讓。觀諸我國過去諮商談判，可以看出因準備不足或態度不對，談回來的結果頗多令人扼腕之處。既然蔡政府完全執政，就必須完全負責，沒有任何理由推諉甩鍋。然而，從蔡政府一上任就信誓旦旦、加入CPTPP朗朗上口，到頭來竟是在北京提出申請後，才倉皇提出申請的往事看來，實在無法對這個政府懷有太大信心。

但是台灣前途必須由大家共同承受，因此我們還是希望，本此諮商「只能成功，不能失敗」，蔡政府談判團隊必須不失國格，談出一個令人滿意的協定，才能不負歷史和國人。

（作者為中國文化大學全球商務系兼任教授）