沖繩知事玉城丹尼近日接受媒體專訪時表示，絕不能允許「台灣有事就是日本有事」，讓沖繩淪為軍事打擊的目標。玉城表示，1945年沖繩經歷過極其殘酷的戰爭，沖繩人從心底渴望世界能夠持久和平。

沖繩是駐日美軍專屬設施集中之地，但沖繩也是二戰時期太平洋戰爭中，一場規模最大、傷亡最重的戰役所在地。除了10萬日軍、8萬美軍傷亡外，還有數萬沖繩平民陪葬。他們分別因為充當日軍對抗美軍的人肉盾牌而死，食物被沒收而造成大規模飢餓而死，更在日軍撤離前被指示或強迫自殺而死。為了追悼這些在戰爭中無辜犧牲性命的靈魂，沖繩設立了和平紀念館。

和平，豈止是沖繩人渴望？但因為人心的貪婪與無知，卻總如天上明月，何時可掇？

台灣傷亡數字最大的戰役，應該是日本接收台灣時爆發的乙未戰爭。雖然沒有精確數字，但死傷加總應以10萬計。此外就是二戰期間，曾有3萬台灣兵為日本戰死。本島則只被空襲，美軍並未登陸，那是因為台灣與中國的關係特殊，麥帥手下留情。據記載，全台因空襲死亡5582人，相較其他各國，算相對幸運。

二戰後到現在，台灣島從未經歷戰爭。反觀東亞的韓戰、越戰、柬埔寨內戰、越柬戰爭，南亞的3次印巴戰爭，中東的以阿戰爭、兩伊戰爭A死傷之眾，令人怵目驚心。因為和平紅利，台灣創造了經濟奇蹟，也建立了民主制度。但如今的執政黨卻引領著台灣走向戰爭。

「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。攻城之法，為不得已。」《孫子兵法》這段話，台灣懂，大陸也懂。兩岸對峙70多年，生意卻越做越大，就奠基於這種心照不宣的共識。習近平任內想完成中華民族偉大復興的使命，武統就絕對不應是選項但不要讓他「逼不得已」。偏偏忌憚中國崛起的美國，就想陷中國於「不得已」。全面依附美國的蔡政府遂全力配合，讓惡意螺旋加速急轉。兵凶戰危之際，台灣還有脫身的機會嗎？

民主製造的問題，得靠民主解決。沖繩知事眼見地區緊張局勢升級，挺身而出，呼籲各方透過冷靜、和平的外交方式展開對話，並利用一切機會呼籲日本政府這麼做，就是一種擔當。而且他展現出一種格局：只要能以民眾安全和社會發展為念，地方官員依然有處理危機扭轉大局的空間。沖繩如此，台灣又何嘗不然？這次選舉若能選出頭腦清明又有膽識的地方官員，和平的契機就會浮現！台灣人的命運掌握在自己手上的選票。

（作者為中華語文教育促進協會祕書長）