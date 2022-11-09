美國期中選舉8日開始投票，雖然聯邦選舉委員會稍早已開放預先投票，但因各州選舉法規不同，加上必然會有些選舉爭議，因此全部選舉未必能在10日以前全部出爐。

儘管如此，有幾個因素將會造成今年選舉的大翻盤。首先，美國總統拜登對於歐洲發生的俄羅斯與烏克蘭的戰爭難辭其咎。俄烏戰爭雖然幫助美國消耗俄羅斯的戰力，也讓美國從俄烏戰爭中取得額外的利益，但俄烏戰爭的迴力鏢也打中了美國自己。

其實，由於俄烏戰爭的爆發美國人民飽受經濟衰退、能源漲價、通貨膨脹之苦。簡言之，人民的荷包開始縮水，大家開始懷念前總統川普時代豐衣足食的好日子。更值得重視的是，兩年前支持拜登當選總統的許多選民開始重新回到共和黨的懷抱。

其次，當民主黨還在談進步主義、墮胎、民主與自由等議題，共和黨卻向選民訴求經濟、通膨與社會安全。根據民調，47%的選民認為共和黨比民主黨更能處理經濟問題。顯然，這是共和黨的訴求占了上風，雖然不至於造成「紅色浪潮」（共和黨領導的州政府被稱為紅州），但共和黨可望在這次36個改選的州長中略占優勢。

這次期中選舉聯邦眾議院435位議員將全部改選。根據多種民調，共和黨將取得過半數。現任少數黨領袖麥卡錫也將成為新的眾議院議長。麥卡錫與新的眾議院外交事務委員會主席麥考爾將在聯邦國會成立一個跨院與跨黨派的「中國委員會」，在國會山莊凝聚共識，對中國威脅美國各個領域的情況進行調查。另一項值得注意的發展，就是麥卡錫可能會踩著前眾議院議長裴洛西的腳印訪問台灣，不無可能掀起新一波中共解放軍對台灣的軍演。

聯邦參議院目前兩黨平盤，各有50位參議員，民主黨則因副總統賀錦麗可在兩黨平票時投下關鍵一票，略占優勢。但這次期中選舉後，共和黨可望在參眾兩院以過半數領先。一旦參眾兩院主導權易手，拜登將在未來兩年期間成為「跛鴨總統」，不太容易推動新的法案與政策，並在國際談判處於不利地位。

當然，美國在國際上處境不妙，也會影響到台灣的國際地位。可以預料的是，拜登政府可能會在未來兩年對台灣施加更強的壓力，甚至逼迫蔡英文政府做出一些原先不想做的事。最近，包括普立茲獎得主佛里曼在內的學者專家都主張台灣應該謹言慎行，不要招惹中國大陸，自速其禍。

不過，從蔡英文總統以降的國安高層，包括國安會祕書長顧立雄、國安局長陳明通、國防部長邱國正都高調對應，並不時挑釁大陸，應該好好收斂一下，以免自取其辱。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）