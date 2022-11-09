備受矚目的美國期中選舉已經結束，美東時間11月9日上午5時的開票結果顯示，共和黨將掌握聯邦眾議員435席中的過半數，但勝面未如原先的預期；同時它也獲得50州中大部分的州長職位。但在聯邦參議員100席當中，民主、共和兩黨勢均力敵，尚未分出最後的勝負。

此一結果反映出拜登總統未來兩年的執政將愈加困難，並面臨多重的挑戰。首先，美國社會分裂與政治兩極對立的情勢日益加劇，並未緩解；無論是墮胎、通膨、槍枝、移民、族群衝突、民主正當性，乃至2020總統選舉是否公正等問題，都呈現出南轅北轍的分歧。這顯然不是一個「共識型的自由民主」，而是「分裂破碎的選舉型民主」！美國民主的內在挑戰正在持續惡化，而且越演越烈，對拜登政府形成了嚴峻的考驗。

其次，美國經濟前景十分黯淡，有8成選民感到悲觀或極度悲觀。46%的受訪人士表示，家庭財務狀況在過去兩年裡不斷惡化；有3/4受訪選民認為，通貨膨脹為個人和家庭帶來了負面影響；另外，有6成受訪者指出，油價上漲對他們帶來經濟上的困難。這反映出拜登的執政並不成功，有近半數選民認為他實際上已傷害了國家，有7成的民眾不希望他在2024年連任。質言之，這次選舉實際上是對拜登的一次「不信任投票」，他恐將成為不折不扣的「跛腳總統」。

但是，正準備宣布2024年再度參選的前總統川普，卻不一定從中得利。在賓州州長競選中，川普的支持者馬垂諾黯然落選，民主黨人夏皮諾當選州長。在佛羅里達州，現任州長共和黨籍的德桑提斯連任成功，他可能會挑戰川普，成為下次總統選舉的有力競爭者。事實上，川普和拜登這兩位老人，都面臨了許多選民的質疑和厭惡，他們的政績普遍受到嚴厲的負評。

至於美國的烏克蘭政策，也將面對新的挑戰。共和黨即將掌握眾議院的多數席位，其中有許多議員（共57位）曾經在今年5月投票反對美國繼續援助烏克蘭，他們將澤倫斯基政府視為「貪腐的政權」，也質疑拜登政府的對烏政策。共和黨眾議院領袖，很可能出任議長的麥卡錫已表示，一旦共和黨掌控議會，將不會開給烏克蘭一張「空白支票」；對於援烏經費，也將進行更多的「監督與問責」。

這次期中選舉是對美國民主的另一次重大考驗，其結果顯示：拜登政府並未得到大多數選民的支持與肯定，尤其是拜登個人的領導能力受到普遍的否定。不但他提出耗資鉅大的「大基建計畫」未得到預期的結果，他的老成持重與拖沓個性也未見好評。即使最後請出民間聲望較佳的前總統歐巴馬幫忙輔選，卻未能力挽狂瀾，改變民主黨的頹勢。

在這樣的處境下，拜登政府若繼續堅持帶領西方、結合親美盟友，建立「以規則為基礎」的單極霸權，以對抗多元化、多極化的國際現勢，恐怕也是自身難保！

（作者為中國文化大學教授）