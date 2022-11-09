總統蔡英文9日在接見英國貿易政策副部長韓斯訪問團時表示，願在半導體供應鏈重整上，「協助全球進行最佳配置」，以共同建立更具有韌性的全球供應鏈。

蔡英文大言不慚講這些話的不久前，業界傳出，一架載有人員、機台元件的台積電包機已出發直飛亞利桑納州鳳凰城，參加預計在12月舉行的首批機台設備到廠典禮。

台積電在美方的投資至少有120億美元，占台積電一年資本支出的1/3；這次赴美包機將有10班，除了台積電本身的工程相關人員之外，台灣供應鏈廠商也將參加。換言之，台積電的投資將會把整個產業聚落搬去美國。

儘管台積電創辦人張忠謀再三提出諫言，美國投資晶圓製造是不智之舉，但美國點名，台積電豈敢不從？更何況還有蔡政府不斷敲邊鼓力促成行。

美國政府為實現圍堵中國大陸及晶圓製造美國化，近年來用各種手段脅迫包括台積電和南韓的半導體製造商搬到美國；美國朝野更不斷呼籲晶片製造必須打破台灣壟斷。

面對美方強勢組成「晶片四方聯盟」，南韓政府表明難以完全脫離中國市場，因此再三猶豫是否加入；蔡政府對美方的要求則是照單全收，台積電也在2020年不再接華為訂單，華為是台積電僅次於蘋果的第二大客戶，但美國一聲令下，台積電也沒輒，說斷就斷。

台灣從台積電這座「護國神山」到形成供應鏈「護國群山」，與蔡政府完全沒有關係，更何況，蔡英文連台積電都保護不了，竟然還敢侈言要幫英國、幫全球建立半導體供應鏈，民進黨政府哪來這樣的能耐？少吹牛了吧！