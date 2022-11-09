中共二十大後，大陸境外媒體紛紛報導，北京高層正在討論「疫情解封時間表」，跌跌不休的陸港股市隨之反彈，但大陸各省市正面臨秋冬新一波疫情衝擊，對大陸經濟活動、社會生活都造成重大衝擊。鄭州疫情因富士康封廠事件而引起關注，廣州近日每日新增無症狀者連續破千，大陸防疫模式是否應調整的問題，爭議更大。

地方防疫僵化遭質疑

和以往不同的是，此次對大陸調整防疫模式的呼聲，更多來自「體制派」輿論領袖，包括環球時報前總編胡錫進、人大重陽研究院執行院長王文、左派網紅作家周小平，都透過公開或私下方式，以不同的角度和措辭，對大陸地方政府防控的一些僵化措施提出質疑。大陸國務院衛健委點名批評地方「層層加碼」，更直指「動態清零」與「防止一刀切」之間，是否已經到了無法兼容、平衡的轉捩點？

自變異病毒株致命性大幅降低後，北京未嘗沒有考慮逐步放寬防疫。不過，龐大的老齡人口、農村基層醫療設施不夠健全、特效藥效果仍有疑慮等因素下，輕易鬆綁可能造成農村老人死亡潮，讓大陸鬆綁格外謹慎。不過，這不表示大陸在技術面未求改善。2020年初武漢封城時期先採「絕對清零」，後採取以社區為單位，劃定高、中風險區的「動態清零」，也就是「社會面清零」。但此後大陸防疫模式即便再做調整，最多是細枝末節的優化，整體仍停留在「社會面清零」邏輯之中。

顧名思義，「社會面清零」的意思是透過日常化核酸篩查，一旦發現感染病例或陽性個案，第一時間將患者送去方艙醫院治療，再透過健康碼、大數據追蹤，將所有「密切接觸者」甚至「時空伴隨者」居家隔離數日，以此確保未感染病毒的場所、人群保持原有生產與生活，而維持當地經濟社會最大程度的運轉。從「大政府」的角度，也就是國家執政者而言，這種做法的確能在兼顧「動態清零」的同時，避免大規模經濟停擺和失業潮，是成本最低、效果最好的選項，自然受到北京最高決策層認同。

社會面清零成本高昂

不過，就地方或基層政府而言，在中央執政者眼中「綜合成本」最低的防疫模式，在執行面卻是「行政成本」最高，這才會出現種種層層加碼、簡單粗暴的僵化措施。若要完美執行「社會面清零」，不僅需要各部門高度配合，確實保障被封控民眾日常與緊急需求，還需要維持高頻次、大規模核酸篩查的開支，並透過高效的數位政務體系作為支撐。這就衍生出兩大問題：第一，若地方政府財力有限，就難以承擔「社會面清零」的高昂成本；第二，若地方政府治理水平有限，縱然有千軍萬馬，也可能亂成一團。

上海直到今年Omicron出現前，都遵循精準防疫原則，而且愈封愈小、愈管愈少，長三角地區出口，在全球陷入大流行困境之際，反而更暢旺，一度成為全球羨慕的樣板，但Omicron傳播速度太快，讓上海防疫體系失靈，只好走回封城老路。此後，大陸各省市更堅決執行「社會面清零」，北京、深圳等地都加強了日常核酸篩查，務求提前發現感染者、遏制疫情擴散，目的是避免陷入「全域靜態管理」境地。這些地方的財力、治理能力都領先全國，當他們感到吃力，三四線城市必然不堪重負。

當務之急，應秉持「實踐是檢驗真理唯一標準」的態度，摸著石頭過新冠病毒的河，從最開始的「絕對清零」到現在的「動態清零」，思考建構「重症清零」配套措施的可能性，將防疫重心轉移到如何第一時間發現、治癒染疫的老人和重症者，並適時釋出政策路線圖。清零邏輯不變，「人民至上、生命至上」理念不變，但在實踐方法要視病毒株的變化與現實環境而調整，務必再次成為世界各國兼顧防疫與經濟民生的模範生。