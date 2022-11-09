台灣出現柬埔寨翻版的求職囚禁凌虐案！近日檢警在發動5波搜索行動後，救出58名被囚禁的受害人，並有3人已被虐身亡且遭到棄屍，歹徒手段之凶殘，震撼國人。

而更令國人憤怒的是，總統蔡英文等多位民進黨政府高層，對此駭人聽聞的凶案竟一片沉默，彷彿視若無睹；甚至在檢警破案後未幾，蔡英文還至距離案發現場不到1公里的地方，為民進黨候選人助選，卻完全未針對此案發表任何談話，既未勉勵冒險辛苦破案的檢警人員，也未對受害人有任何隻字片語的安慰，更未承諾將加強治安，實在是冷血、無能之至。

今年7、8月間國內爆發柬埔寨詐騙案，國人遭到人蛇集團誘騙到柬埔寨欲尋求高薪工作，不料到了當地卻遭到囚禁從事電信詐騙，或是被當作「豬仔」轉賣、甚至活摘器官，受害人一度傳出高達2000餘人，但外交部沒有積極與柬國政府協商、營救，反而斥為假新聞，引發國人怒火。直到日昨外交部才說，受理的693位求援案件中，還有315人尚未回台，9月仍有1226位前往柬埔寨求職。可見政府不但救援無力，連勸說國人別去求職的能耐也沒有。

沒想到，柬埔寨的案件未了，台灣竟也有樣學樣，利用國人求職心切，透過社群網站或手機簡訊等管道發布徵才訊息，以高薪等優厚條件誘騙，扣留求職者的重要證件、信用卡和存摺等，再予以囚禁、施虐，以進一步剝削；甚至已有3名受害者不堪凌虐死亡後遭棄屍荒野。

受害年輕人不如網紅

受害者多為青壯年紀，如非亟需工作，他們又怎會受騙？其中年紀最輕者僅20歲出頭，而這個規模龐大的詐騙集團，成員也多為年輕人，集團負責人僅35歲，刊登詐騙廣告者19歲，負責財務者20歲，其他還有未成年的少年負責打雜、棄屍。

這次年底大選，蔡英文、蘇貞昌等一干民進黨政府要員，不斷強調力挺年輕人、鼓吹讓年輕人當家作主就是推動台灣民主云云；然而，對照這次令人髮指的台版柬埔寨求職詐騙案，加害人與受害人多為年輕世代，他們的人生本應有充滿希望的大好前程，卻從此斷送。蔡英文對年輕人的承諾空虛飄渺、蒼白無力，比詐騙集團還要殘忍惡劣。

令人難過的是，11月2日檢警破獲此詐騙集團、救出多位受害者，向來熱衷於透過社群網路媒體表達觀點的蔡英文，卻完全沒有對此案提出任何指示和看法，當然，更沒有為治安敗壞、國人受驚有任何道歉；不但如此，就在同一天，雞排妹鄭家純宣布結婚的訊息，蔡英文竟親自在她的臉書留言祝福她新婚快樂、幸福，緊跟著，副總統賴清德、桃園市長鄭文燦等都獻上了祝福。顯然，在民進黨高官的眼裡，那些受害的國人遠遠比不上一位出嫁的網紅來得更重要。

根據爆料，3周前就已有人向桃園警方報案，但警方處理態度消極，錯失救人機會。鄭文燦現在每天只知帶著鄭運鵬到處跑選舉行程，他到底花了多少時間、心力在桃園市政和治安？上行下效，難怪桃園狀況不斷。尤有甚者，11月3日新北警方在桃園中壢青埔救出遭到囚禁的32位受害者，11月6日蔡英文到青埔為鄭運鵬助選，竟完全未提這起重大的治安事件。

只顧助選不提囚虐案

蔡英文在今年國慶發表談話中，特別提出了四個韌性打造更好的台灣，其中一個就是完整建構並強化社會安全網，她強調「要接住每一位需要協助的民眾」，然而，連發生如此嚴重的集體綁架凌虐案，蔡英文都不置一詞，政府建構的社會安全網在哪裡、誰接住那些被囚禁甚至死亡的國人？

事實上，早在2016年發生「小燈泡事件」後，蔡英文就公開表示，「我們的社會安全網，有很多破洞…，我會用盡全力，把這些洞補起來。」6年過去了，台灣社會安全網的破洞越破越多、越破越大，蔡政府補了多少？除了四處助選、到處喊凍蒜，對提升年輕人就業環境、改善社會治安，蔡英文又做了什麼？這個政府辜負年輕人、對不起國人，早已失去了執政的能力。