民國76年台灣解嚴以前，許多在國軍中接受過磨練的人，不管是義務役或自願役的非政戰人員，恐怕都對軍隊中的政工制度存在著既愛又恨的複雜情感。

愛的是，它常替軍隊帶來歡樂的勞軍康樂活動，幫助無數青年度過那段可以把母豬看成勝似貂蟬的蒼白歲月。

恨的是，在那個年少輕狂的年紀，總覺得背後有雙堅銳的眼晴盯著自己，時時刻刻監視著自己的一言一行，讓響往自由的靈魂有著窒息的壓迫。

雖然從歷史角度來看，針對撤退來台的國軍全面推行政工制度，確實有其時代性的需要，可是當年國軍建立政工制度的道路並不平順。

從軍事上來講，大陸潰敗後的國軍，普遍迷瀰著軍心渙散的灰色思想，蔣介石在民國39年1月5日的革命實踐研究院的檢討會議中，首度公開承認「我們的革命事業，已經徹底失敗了」，並且認為軍事失敗的主因，乃由於部隊中沒有一個從上至下的監察制度，因此共諜得以恣意四處滲透，導致國共四大決定性戰役中，國軍始終未能取得先機，甚至莫名其妙地被圍殲，而且發生多起高級將領被俘投共或陣前倒戈的難堪事件。

從政治上來講，國府撤台後，年逾花甲的蔣介石已然經歷了人生的大起大落，閱盡了人情的虛實百態，而且已經起心動念要為蔣經國未來的執政之路展開鋪墊了。

雖然蔣經國在進台時便已被冊封陸軍中將軍銜，只是非常可惜，他肩上的星星，不是藉由任何一場戰火煙硝焠煉出來的，更不是經過生死與共的弟兄們鮮血一同浸泡出來的。因此，當時蔣介石麾下的大多數將領口中雖然不便明言，但是打心眼裡看不起蔣經國的實在不在少數，其實這個關鍵也是蔣經國在大陸時期，一直無法有效掌握軍權的主要原因之一。

換言之，蔣介石若能藉著推行全軍的政工制度，一方面徹底改換軍隊的體質，一方面幫助蔣經國掃除所有的軍中障礙，樹立愛子在軍中的絕對威權，將其影響力深入部隊基層，最後助其順利登上權力的巔峰，實不失為一石兩鳥之策。

父親方紹漢回憶，政工制度是共產蘇聯紅軍的產物。國軍的政工制度早在黃埔建軍時期，經由蘇聯顧問的協助就已經初具規模。北伐前夕，國民革命軍總司令部下面就設了政治部。抗戰軍興後，軍事委員會下面又設政治部，首任部長即是陳誠，各級軍隊裡一直都設有「特別黨部」，由部隊黨員推選的黨代表組成，並且設有通常由資深黨籍部隊主官兼任的指導員，專門負責監督和考核黨員同志。不過從功能上而言，當時國軍裡的黨工、政工及特工是3個不同的運行系統。

黃埔軍校自從民國13年在廣州長洲島建校以來，校內設立的政治部便在「容共政策」下，被依附在國民黨內部的地下共產黨徒滲透了，直至民國16年4月蔣介石發現苗頭不對，才正式發動「清黨運動」。

此時的黃埔軍校總共已經歷經7位政治部主任，除了首任的戴季陶和第2任的邵元沖之外，其餘的像周恩來、卜士畸、包惠僧、邵力子和熊雄等5人，無一不是共產黨地下黨員或其同路人。

「清黨運動」後中蘇關係宣告破裂，雖然在華的「蘇聯顧問團」在形式上悉數撤走，但是中共卻依然接受共產國際的遙控，地下工作人員依附於國民政府及國軍內部，積極地伺機擴充影響勢力。

民國16年10月1日父親考入中央軍校武漢分校第七期的時候，當時的政治總教官惲代英即是一名隱藏極深的共產黨員，惲乃武昌中華大學的畢業生，蔣介石非常器重他的才氣。民國20年惲因身分暴露在上海被捕時，蔣介石基於惜才之心，還希望他能夠迷途知返，經過數次勸導未果，最後在南京江東門外軍人監獄伏法。另外，後來成為中共開國十大元帥之一的陳毅，當時亦潛伏在武漢分校內擔任政治部文書。

父親於民國19年7月27日武漢分校畢業時，負責分派學員下部隊的工作，主要由教育長錢大鈞負責。該期畢業生共有1687人，其中工兵隊112人，炮兵隊116人，主力部隊的步兵則分4個大隊，內含13個支隊。各隊中皆暗藏共產黨的潛伏者，不聲不響地滲透國軍政工的正常業務，暗中考察記錄學員的家庭背景和政治傾向，並且適時提供左傾讀物，再借由各種康樂活樂的名義進行小組討論，實則散布共產主義思想。

該年秋天，錢大鈞又以280名武漢分校第七期畢業生為骨幹，成立了國民革命軍教導第3師，並且自己擔任師長，全力投入如火如荼的「中原大戰」。後來該師改制為第14師，民國20年該師編入陳誠的18軍，並由陳誠兼任師長，錢大鈞則改任武漢要塞司令。

根據民國40年元月份印製的《中央軍校武漢分校第七期在台同學通訊錄》統計，當時跟隨蔣介石撤台的同學僅餘98人，不到該期畢業生人數的6%，其他的大多數同學或在「中原大戰」、「八年抗戰」與「國共內戰」等多場戰役中陣亡與被俘，或者本來就是中共潛伏者，最後選擇留在大陸。

（作者為作家）

【之一，未完待續，周四連載】