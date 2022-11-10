10月6日，一場在喆園高檔餐廳的晚宴因為陳時中出席而格外顯得「謎」惑。爭議之處是台北市議員徐巧芯接獲「媒體未刊登」爆料民進黨台北市長候選人陳時中被拍到步出喆園時，「攬牢牢」一名女子，疑似「鹹豬手」；另一個爭議是陳時中委任律師按鈴控告徐巧芯抹黑，意圖使人不當選。

的確令人「謎」惑！怎麼這事件隔了一個月後才爆了出來？而跳出來澄清者竟然是紙風車基金會執行長張敏宜，而被「攬牢牢」女子是北市聯醫松德院區副院長李雅玲，老公仁愛院區副院長丁金聰當時也在一旁。言下之意，這是一場很正常的聚餐，陳時中沒有不規矩，徐巧芯指涉所謂「鹹豬手」太超過。

事實不難查證，10月10日晚上陳時中的確出席掛名主辦單位的市議員簡舒培與其牙醫師後援會的兒童劇活動，並在劇中軋了一角；事後簡舒培、紙風車隨即在官方臉書貼出照片，陳時中晚了3天，在14日貼出照片，或許陳時中「臨時」決定上場並軋一角，競選團隊小編資訊沒有跟上，那麼這場餐會、這「攬牢牢」一握，便起了關鍵作用也說不定。

年逾70歲的陳時中，政治行情老來俏，酒國英雄習慣性牽牽小手、「攬牢牢」身旁美女，實在也算不得什麼，畢竟每個人生活體驗不同，妳看不順眼，我看了很習慣。律師出身的競選對手黃珊珊就說得很直白，「會不會不舒服是當事人的事，外人不必看圖說故事」。

但陳時中現在提告徐巧芯的爭議恐怕更大，以訟未必能止謗，難道陳時中委任律師已假設「被攬牢牢」的李雅玲並沒有不舒服的感覺？她要如何在法庭上陳述自己「舒不舒服」的感受？這是對當事人的二度傷害，也是對她老公丁金聰的直接傷害，陳時中陣營和綠粉們可不能自我感覺良好。

如果民進黨人只是擔心陳時中酒國英雄作派，與之前廁所「偷窺中」廣告對女性族群不尊重的傷害，有可能重創陳時中古意、穩重的形象，就應該努力澄清而不是提告，被傷害的不會是徐巧芯，而是李雅玲、丁金聰夫婦。

選舉是一時的，從陳時中擔任衛福部長、防疫指揮官，加上這次獲提名參選台北市長，陳時中被爆料3次出入高檔餐廳，就愛嗨歌跑趴、酒酣耳熱情不自禁，連出席兒童劇團也得高檔餐廳、美女伺候，如果「偷窺中」、「鹹豬手」都不能讓政務官有所警惕，我們不禁要擔心民進黨內許多已婚的、未婚的女性朋友的安危，也要憂慮陳時中就愛這一味，台北政壇豬哥風氣一起，這還得了！台北市民會埋單嗎？

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