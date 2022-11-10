衛福部自陳時中接了部長之後，流水桃花，紅鸞星動。先是年近70的健保署署長李伯璋被拍到與一位年約40歲的氣質妹共進無菜單料理的晚餐後，在夜色中漫步，十指緊扣，曖昧指數爆表。

緊接著不久，衛福部醫服會執行長王必勝也被週刊拍到與一女十指緊扣，帶小孩外出散步的不倫戀疑雲，週刊並報導那女是王外遇小15歲的護理師，兩人已交往7年並產下一女，王每月還提供6萬元的零用錢給小三，兩人出國遊玩足跡遍布世界各國。

後來雖然陳時中部長也被爆料在疑似有傳播妹的私人俱樂部內暢飲紅酒，開懷高歌，不過因為沒有被拍到什麼十指緊扣的照片，所以在疫情期間雖然如此快樂有些不妥，但最後也不了了之。

誰知就在這一兩天，陳時中部長還真被拍到了與別人的老婆十指緊扣，伸手摟肩的照片，而且還被爆料當晚是從頂級粵式餐廳出來的時候被記者跟拍，用餐的房間據說是餐廳內的VIP包廂，一晚低消要價8萬。更有一說是當天正是陳時中看完了「愛台悲情片」《流麻溝十五號》之後，號稱一度哽咽，無法平復心情，需要換了兩個地方才有辦法受訪。想必那晚吃完大餐、喝完紅酒走出來的時候，陳的心情可能也是需要藉著「牽手摟肩」才能獲得平復。

這該從何說起呢？

第一、衛福部的這些所謂「防疫英雄」，在疫情最嚴峻的時候，幹的原來都是「前方吃緊，後方緊吃」的勾當，也難怪台灣現在的疫情還是處於高峰期，每天每百萬新冠的死亡人數高居世界之冠。莫笑古人有云：「春宵苦短日高起，從此君王不早朝！」

第二、自古美人愛英雄，春風桃花本是無可厚非。但是這些所謂的英雄們，在第一時間是怎麼展現英雄氣魄的呢？李伯璋署長：「她是我的乾女兒，不過老婆不知道她。」王必勝執行長：「只是朋友，我是幫別人帶小孩。」陳時中部長：「你沒有跟人家牽手過嗎？」正是「朝來寒雨晚來風，不認人間羞恥事。」

第三、這些衛福部的公務員跟他們的好朋友消費能力都很好，可見國家確實待他們不薄，動輒可以吃無菜單料理晚餐、每月花6萬塊錢養小三、隨隨便便一晚就低消8萬，難怪蔡英文總統說現在是台灣經濟最好的時刻。正是「有權朱門酒肉臭，無勢路有凍死骨！」

第四、這些所謂的防疫英雄們都特別偏好「十指緊扣」，這實在耐人尋味。不過大凡人到了一定的年紀，起心動念總是想要抓住青春的尾巴，所以還有什麼比得上那種回到第一次牽女生手的小鹿亂撞的悸動呢？現在雖然是老鹿了，可到底還是一頭會發情、愛做夢的鹿啊！正是「花開堪折直須折，莫待無花空折枝。」

不過那些當官的、有錢有勢的熱愛「桃花舞春風」，自古皆然。君不見現在的執政黨中有被潑漆「幹人妻很爽嗎」的「租屋共用衛浴含早餐八千」的王定宇委員、有被抓包上酒店、帶小姐出場的梁文傑議員、有謊稱單身劈腿4名女子，在辦公桌發生性行為的丁允恭發言人、還有跟椿腳的女兒到汽車旅館開房間的王世堅議員。這樣看來，反倒是突顯出陳致中花錢召妓，恪守「使用者付費」的坦蕩與磊落了！

所以歸根究底，這些衛福部負責防疫的官員們，到底是「英雄本色」還是「豬哥本色」，可能就像是陳時中部長所說的，「當事人覺得有問題才是問題」。只是我們這些可能一輩子都碰不到一顆桃花的死老百姓們，不禁要問，如果這些人不當官了，還會桃花亨通嗎？

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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