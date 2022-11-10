綠營側翼台派粉專「無良公關公司」在臉書上貼了一張造假的文件，內容指稱國民黨找了狗仔跟拍陳時中，而且提議深入各大社群去增加選民的仇恨值，並盜用了徐巧芯、蔣萬安、洪孟楷，李德維的簽名。結果讓許多綠營的側翼、網軍及支持者見獵心喜，大量轉傳。議員徐巧芯立馬提告，並調侃這些綠營側翼可以在「法院同樂會開起來」。

話說這些台派的側翼粉專與政治人物經常翻車，也不是一天兩天的事了，往往都是「早上爽開車，下午火燒車」，自己被自己打臉打得像豬頭一樣腫。更讓人匪夷所思的是，這些人總喜歡給自己取上一個美麗動聽的外號，什麼法界金城武、淡水蔡依林、高雄林志玲，結果都是「一聽嚇死人，一看笑死人」。只能說台派臉皮的厚度，只怕就連蔡英文座車的防彈玻璃也都比不上它。

那麼到底這些說謊話就像蹲茅坑一樣自然的綠營側翼粉專跟政治人物，為什麼在台灣依然能有那麼多的影響力，可以帶風向，左右選民的投票意向呢？這大概有以下幾點原因：

首先，他們支持者不分年齡、性別、職業、學位，幾乎都沒有獨立的思考能力與行為辨識，只要一聽到「抗中保台」，這些台派信眾們就會高潮不斷、努力點讚，說到底就是「有台便嗨，逢中便反」，而且個個都相信蔡英文「神通廣大，法力無邊」，不但有拿到1.5個博士學位，而且能夠讓世界看見台灣，正如同世界現在都能看得到烏克蘭一樣。

蔡英文執政以後全面控制了媒體，從影視、網路、報紙、雜誌，每天不斷地大內宣替自己歌功頌德，吹牛拍馬。所謂「上有所好，下必甚焉」，於是乎綠營黨媒天天用「台灣防疫第一」、「台灣經濟20年來最好」、「台灣每戶財富1263萬」、「全世界都跟台灣站在一起」這些虛無縹緲的新聞來洗台灣人的腦，久而久之，台派綠黨自然威震寰宇，天下無敵。

其次，不斷藉著正面文青的宣傳，為執政黨護航洗白。洗白的極致就是要在不好的事情中，也能找到吹噓的點去歌頌。靠著多年的佈局與收編，台派如今人才濟濟，遍佈媒體、學界、網路，因此洗起版來駕輕就熟，不費吹灰之力。而在發出讚美的同時，若有人默不作聲，或聲音不夠大，讚美不夠真誠的，那就是不愛台灣，就是敵人，要麼滾出台灣，要麼就是要被消滅。

再者，利用負面標籤的抹黑抹紅，消滅批評者的聲音。台派貼人標籤，抹黑抹紅在野黨就如同是家常便飯，比呼吸還要自然。如果有人提出批評的意見，那就是中國的同路人，任何「正港的台灣人」都可以置你於死地，因為這就是台派弟子的民主聖戰，也是台灣南波萬的井蛙大夢，更是寧為外奴不為漢人的台族大義。

最後，也是最重要的一點，就是檢調司法與政府公權力毫不遮掩、明目張膽的雙標與偏坦。這些綠營側翼粉專與網媒，不論翻了多少次車，造了多少次謠，說了多少次謊，NCC與檢調不是視而不見，就是輕輕放過。而相反地對於那些與當權派對幹、監督批評執政黨的新聞媒體、臉書粉專、YT自媒體等，要麼就關台、封鎖，要麼就限流、罰款、提告。所以那些綠營側翼與黨媒，在政府公權力刻意的掩護之下，自然毫無忌憚，變本加厲，造假抹黑，無所不用其極了！

至於這一次台派塔綠班集體偽造文書、加重誹謗、違反選罷法意圖使人不當選的大型翻車現場，是否真能一起在法院「同樂會」開起來，並進而到土城看守所舉辦台派的「社群之夜」，我們姑且拭目以待。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）