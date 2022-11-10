林佳龍編列預算，要給計程車司機「1500元」來貼廣告，但最後到了部分司機手上只剩200元，而且中間人甚至說「不用貼也沒關係，拍張照就好」，這算不算賄選？值得深究。

以前的賄選是拿錢到民眾家買票，按照林佳龍的邏輯，如果賄選者說「我的文宣放你家客廳，然後給你1500元算廣告費，等我走了你把文宣丟掉也沒關係」，然後這樣就不是賄選而是廣告，那等於是把賄選合法化。

林佳龍如果真的要買計程車的外觀廣告，應該是要向公司，而不是個人；另外司機200元就願意接受了，林佳龍的預算卻是1500元，這中間1300元的價差，費用與勞務顯不對稱，這算不算賄選？

筆者認為，林佳龍的廣告行為，有「賄選」的效果，至於符不符合現行法的賄選要件，需要個案判斷。如果是特地找戶籍地在新北市的司機來做廣告，那就顯然是「假廣告，真拉票」，而又有金錢的對價關係，就很可能成罪。

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