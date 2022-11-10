徐巧芯曝光陳時中頂級粵菜餐廳輕薄林醫師，綠營惱羞成怒，反控藍營雇用狗仔偷拍。

與民進黨立委林靜儀頗有淵源的「無良公關公司」，9日晚間出示藍營狗仔跟拍的證據，貼出一份藍營「網軍建置企畫書」，企畫書中載明網軍培訓、進攻方案，要找狗仔跟拍其他候選人。文件下方還有蔣萬安、徐巧芯、洪孟楷及李德維的簽名。

無良公關，豈止無良？簡直愚蠢無知！

有哪個政黨的高層和候選人，會愚蠢到在所謂「網軍建制企畫書」上簽名？更別說這份企畫書還扯到雇用狗仔跟拍？這樣的計畫書，一看便知是偽造的，搞不好是將民進黨的網軍建置計畫，移花接木到藍營身上的。至於那些簽名，到處可得，容易移植。這樣的嫁禍方式，只有傻子才信！

再說，真要是藍營跟拍陳時中當眾伸出鹹豬手，調戲良家婦女，案發時的10月6日不公布？卻要等到1個月後再公布？兩軍交戰，殺紅了眼，藍營會如此「慈悲為懷」？況且，徐巧芯公布的47秒視頻，網路風聞已久，無良公關，既然無良，豈有不知之理？那時候怎不進行危機處理，為陳時中保駕？

疫情緊張期間，陳時中無罩嗨歌喝酒，遭人跟拍，也是藍營所為嗎？高端價格和保護力爭議，沸沸揚揚時，薛瑞元等人夜探陳時中競選總部，遭媒體曝光，也是藍營所為嗎？要不，請無良公關一併公開？

明人不做暗事，陳時中遭偷拍，「前科累累」，豈有不自知的道理？明知山有虎，偏向虎山行，陳時中膽敢公然伸鹹豬手，吃豆腐，肯定是有恃無恐。有恃無恐，則是因為周遭都是自己人，也只有自己人，才能精確掌握陳時中赴宴喝酒吃豆腐的時間和地點。無良公關若稍有智慧，應該順藤摸瓜，挖出內奸，為民進黨立大功！

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