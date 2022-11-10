太陽花學運又被稱作318學運、佔領國會事件，是指在2014年3月18日至4月10日期間，由中華民國的大學學生與公民團體共同發起的社會運動。圖為當年驅離現場。（本報資料照片）

2004年，我們因為陳水扁319槍擊案上街頭。之後，監督陳水扁的貪瀆，我們沒怕過。2014年，我們反對太陽花。因為太陽花是以摧毀民主跟法治的方式，用暴力攻進立法院。用暴力脅迫立法院跟全台灣，不准通過《服貿協議》。因為他們害怕台灣跟大陸融合。當時很多電視台、媒體跟記者，因為太害怕被太陽花網暴，甚至不敢質疑太陽花。當時我就是極少數，膽敢反對太陽花民粹的人。現在出來，表演反綠第一名的，有多少人當年根本是太陽花的舔狗？或是躲起來發抖的？還反綠英雄呢？！

當時綠營當然支持太陽花。藍營媒體，也沒有幾個人敢質疑太陽花。沈富雄還在藍台，得意洋洋地對著我說，「太陽花太強，不可攖其鋒」。意思是，大家要躲起來，千萬別對抗太陽花，還譏笑我不知死活，不懂保護自己。機會主義者，兩面討好者，就是台灣政媒圈子裡，沒有是非的群體。哪裡有好處哪裡去。讓台灣沉淪。

所以，我們不怕陳水扁，不怕太陽花，不怕蔡英文。我們卻得服從柯文哲跟一些政治混混的恐嚇？

一些現在在媒體動不動大小聲的人，包括嗆聲要打人的人，包括柯文哲，當時可是力挺太陽花的。你跟我講反對民進黨？如果民進黨讓柯文哲選，柯文哲還會跟民進黨翻臉？

當我長年力抗民進黨的台獨教科書。許多現在假裝對抗民進黨的人，當時可是支持台獨黨綱的。許多藍營民代，還跟我說，不要管什麼教科書啦， 因為沒有票啦，沒有收視率啦。他們也受到壓力，不想談教科書。

我反對台獨教科書，對我個人有什麼好處？但對台灣有好處。我認為，守住教科書，讓台獨不能用意識形態洗腦年輕人，才是根本。但是，因為這是一件對個人沒有利益，只對台灣有益的事。所以，民進黨是真的努力搞台獨教科書。可是，只有很少的人，真正努力對抗民進黨。這也就是台獨現在在台灣，可以摧枯拉朽的原因。

許多人，只是為了自己的利益，所以呀，此一時也彼一時也。跟民進黨結合有利，就結合，或是沉默。反民進黨，也不是真的反。只是要來騙我們這些真正反對民進黨的人的票。要權力，要謀自己的利益。這種人，說什麼反民進黨？他們的追求，只有他們自己眼前的利益。

我們不反對政客追求自己的利益，或有自己的盤算。不過，底線是，我們堅持的大是大非，不可以被交換。我的大是大非，20年來，始終一致。就是反台獨，反貪汙。

有些人聲嘶力竭的說，要團結拉下民進黨。我只覺得假。因為呀，檢驗那些人，他們過去，就是只要有利益。當我們在對抗民進黨台獨的時候，當我們在揭發陳水扁跟民進黨的貪污的時候，這些人在哪裡？當國民黨黨產因為違憲而被對付時，這些人沉默甚至支持。

當婦聯會被民進黨對付時，有些人沉默，有些人說要跟民進黨妥協合作。只有我，始終如一。我始終堅持，婦聯會必須堅定對抗民進黨，作司法對抗，不可以跟民進黨妥協苟合。如今，婦聯會官司勝訴，證明我的立場是對的。

我因為對抗民進黨，而被打壓迫害的時候，這些人所謂反綠者，不發聲。如今，因為選舉，一些民眾黨側翼竟然叫囂，要我們不可以說話，不要擋了某些人的政治利益。還說我是民進黨側翼。

其實，這樣的邏輯，這樣的潑髒水，只不過是為了護航他們的人，拿到政治權力，統治我們而已。今天結合誰，放棄誰，不要人格，只要錢跟權。呵呵。（作者為作家）

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