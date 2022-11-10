最近國際經濟愁雲慘霧，除了經濟衰退、通貨膨脹外，更加上地緣衝突，每天壞消息，疊加起來，只讓人驚恐，沒有最壞，只有更壞。台灣自不能倖免，大盤指數從18600跌到最壞的12600多點，等於跌了1/3，比美國道瓊指數跌幅還深、還慘。象徵高科技的那斯達克，以及象徵半導體榮枯的美國費城半導體指數，一年間也跌了一半。

此時台灣面臨世界經濟的巨變，也得思考如何因應翻天覆地的改變，台灣不能只有一個張忠謀、一個蔡明介。改造台灣現狀及未來也不能僅出一個李國鼎、一個尹仲容、一個孫運璿。必須有多個張忠謀，多個李國鼎，同心打造台灣新局。

近一個月矽谷公司紛紛裁員，且是大幅度，更預警此波衰退將延續到明年。電動車大王馬斯克一進推特就辭退了1/3員工，顯示先前推特冗員過多。臉書母公司元宇宙此星期裁員1萬1千多人，占該公司16%，所有員工當天都不能進公司，以免意外事故發生且被裁員的員工，一早就被公司通訊軟體移除，再也無法登入任何系統，不容被裁員工破壞設備以洩憤，臉書創辦人祖克柏承認這兩年擴充過度，必須優化、瘦身公司規模，並且提高更多資源到優先成長的業務。

橫跨太平洋，我們的護國神山台積電也宣布將減少今、明兩年將刪減資本支出15%，高層也寄信給員工，鼓勵多休無薪假，資本支出是預估2、3年後的業務量而訂，此舉表示台積電客戶端的需求量降低。高科技產業環環相扣，供應鏈其他環節必定業務不振。

我國目前半導體發達，是從陳水扁執政以來，大力發展「兩兆雙星」的計畫，即半導體和面板兩大產業，要達到各1兆產值。目前半導體早已達成目標，在世界產業具有主導及關鍵地位，半導體產業總產值已達6兆餘台幣，相當於我國GDP總值的1/6，但是成功往往種下陰影，半導體年中以來急速萎縮，越是大廠，危機越大，影響總體經濟越廣越深。

而另一星面板產業，更是從年初就開始衰退，從發展以來，一直都被稱為「面板慘業」，雖然有幾年破兆元，但最好的2020年也僅有7500億左右，雖然營業額居世界第2位，但是一直利潤微薄，經常都是虧損，表示舉全國之力發展此產業實在不智。

半導體雖然掙來台灣關鍵地位，但與面板業同是耗水、耗電、耗能源產業，不僅擠壓其他產業用水用電量，更擠壓人才供給，學士、碩士、博士都競相奔往半導體業，2022年的碩、博士應屆畢業生粗估有5.5萬人左右，而台積電就延攬超過8000名新進員工，占整體碩、博士應屆畢業生的14%，其他半導體企業更需要人才，從IC設計、研發、製程到設備工程師全面吃緊。形成人才荒的完美風暴，只要能呼吸的理科生科技業都要搶。

鑑於半導體等大量生產，拚規模的產業在台灣前景不佳，產業必須多元化，需要制定新的產業策略，也需要新的創業家和政府，現今產業變化多端，縱使科技產業也發生巨變，例如台灣可著力於「可再生未來」的產業，裡面有新能源、可持續發展材料、自動化元件和電動汽車產業、量子計算、智慧製造，環環相扣，處處都有機會。台灣新一代創業家及政府，都需要成為未來經濟的造局者，而不是模仿者。

在《造局者：思考框架的威力》一書中，作者麥爾荀伯格指出，我們每個人都有個思考框架，有人思考框架大，有人思考框架小，有人思考框架樂觀，有人思考框架悲觀，框架主導了我們的生活、生涯、乃至命運。台灣亟需框架廣闊、樂觀、堅持的民間及政府造局者。（作者為資深媒體人）