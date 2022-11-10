常聽到一個說法：猶太人很聰明、很會賺錢。從很多數據來看確實如此。就以諾貝爾奬為例，自1901年頒獎以來，954人及27機構獲獎，其中170人是猶太人。就學門來分，化學獎占19%，經濟學獎占40%，文學獎占13%，生理及醫學獎占26%，和平獎占8%，物理學獎占25%，加總占22%。猶太人口只占世界0.2%，但占全部獲獎人數的22%。他們在國際財金界的影響力也是有目共睹。以2022年為例，美國最富有的100人當中，猶太人占30%，美國富比士（Forbes） 400當中，他們占了139人。

對於這種現象過去有很多的研究，結論不一。前一陣子去拜訪了以色列駐台灣的代表C君，他送我一本精裝的《塔木德》（Talmud）。 塔木德是希伯來語的學習或指導的意思。這部書類似春秋時期記錄孔子言行的《論語》，不過塔木德是公元前2世紀到公元5世紀之間2000多位猶太學者經過討論辯難紀錄下來的，書中的觀點和意見是大家集思廣益下的精華。《論語》中談仁、禮及治國，《塔木德》是生活經驗，類似一種「口頭律法」。這部書是年輕的猶太人必修的課，從中間我們也可以對於猶太人的成就找到一些蛛絲馬跡。

對知識的無限渴望，將知識視為財富，或許是猶太民族成就的重要原因，他們善於將知識轉化為財富，甚至規定書櫥只能放在床頭，不可放在床尾，也就是說書是神聖的，不能對書本有所不敬。猶太人鼓勵思考，塔木德中指出：凡事自己不去思考和判斷，等於把自己的腦袋交給別人。由於對知識的看重也因此重視教育，塔木德中也指出：「一個不重視教育的民族，是沒有前途的民族。」

塔木德中指出，每個人都是獨一無二的，「一個人的價值絕不低於所有任何人的價值」。對他們來說，最值錢的，也是唯一可以依靠的是個人的獨立思考和獨創的想法。書中告誡後人：「不要模仿，如果要成功應該朝新的道路前進，不要跟隨被踩爛的成功之路。」我的經驗中他們鼓勵團隊合作，「盍各言爾志」，喜歡腦力激盪，很多新創科技公司都是由昔日軍中袍澤共同發展出來的。

《塔木德》就像猶太民族的一個智慧寳盒，紀錄了猶太人的致富祕

訣，對金錢的性質、致富方法、放款、削價競爭、薄利多銷問題都有特別的看法，基本上認為有錢是一種祝福，甚至認為吝嗇也是一種優秀的品德。2000多年前這種商業文化或企業管理就由書中一步一步的留傳下來。有一句流傳的話說，猶太父母給貧窮女孩的嫁妝裡面必須要有一部《塔木德》。

《塔木德》中有很多警語，其中有一句話說「誰是世界上最強的人？答案是化敵為友的人」，這句話值得我們再三咀嚼，也許能找到兩岸和平相處之道！（作者為前駐以色列特任大使）

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