中共二十大確定習近平延任第三任，他所選定的6位常委都是親信，外界解讀習近平是在布局「戰時體制」，以應對即將到來的美中衝突。11月8日他一身戎裝視察部隊，訓勉軍隊做好備戰、敢於鬥爭，不免讓人憂心，美中關係是否將趨向白熱化。

美中不會開啟新冷戰

中共的「戰時體制」來自毛澤東時代，毛認為戰爭即將到來，從政治、經濟、社會等各層面，都實施完全控制的手段，為了備戰，更把經濟發展擬定「三線戰略」，把所有的國防、重工業都移往屬於大陸區域第三線的四川等地區，特別是在「重重工業、輕輕工業」政策下，搞得全民一窮二白。

但在另一方面，美國國家安全顧問沙利文參加美國智庫活動時，再次重申美方一貫立場：不會與中國開啟新一輪冷戰。很可能在期中選舉後成為眾院議長的共和黨籍眾議員麥卡錫透露，就任後準備在眾院成立「中國委員會」，與民主黨合作，共同應對中國的挑戰。兩人重點不同，但都希望管理好美中關係。

正如沙利文所說，中國與美國有許多經濟聯繫，美中競爭的性質和美蘇競爭性質不同：「這不是一場新冷戰，也不是純粹的零和競爭，中國是我們最大的競爭者，但是同時也是我們最大的貿易伙伴，這和冷戰時的狀況完全不同，因此，（與中國互動）並不是競爭或是合作二選一的選擇。」可知美中是既競爭又合作的關係，而不是競爭或合作一刀切的狀態，不會形成「新冷戰」。

二十大之後第一位前往北京訪問的越共總書記阮富仲，既選擇站在社會主義陣營，也願意跟美國交往。德國總理蕭茲在歐盟國家警告之下，毅然前往北京進行11個小時的旋風之旅。美國國務卿布林肯也於10月30日與大陸外長王毅通話，談論美中關係、俄烏戰爭及海地情勢等議題。這是中共二十大結束以來，雙方首次通話。尤其是美國總統拜登與習近平可望在15至16日於印尼峇里島舉行的G20領導人峰會面對面會談。

當前國際社會並沒有真正形成所謂民主與專制國家兩大陣營的對抗關係，即使雙方意識形態不同，但仍然需要開放性的交往，以避免因為經濟發展落後，而被甩在國際社會之外，最後淪為失敗國家。

打造武器島不能保台

在這種國際關係交錯往來的時代，誰都沒有真正選擇站在哪個陣營，只有民進黨政府，堅定不移選擇向美國站隊，不管經濟或軍事，完全聽從美國下指導棋。美國想把「護國神山」台積電「去台化」，蔡政府就積極配合美國，讓台積電去美國設廠，並把台積電人力資源利用華航包機，一次次的載往美國。

美國人建議把台灣變成刺蝟島，蔡政府就拚命的向美國購買武器，美國希望台灣發展不對稱戰力，蘇貞昌就宣示「剩下一支掃帚都要用來對抗侵略」，還有人要超前訓練年輕人開槍。現在美國又希望把台灣變成「武器庫」、「兵工廠」，蔡政府恐怕也會來者不拒，全力配合打造「武器島」。

但是，台灣擁有這麼多美國武器，真的就能夠「保台」嗎？今年8月分大陸對台圍島式軍演，民進黨高層不敢吭一聲，大陸以戰略東擴改變現狀，蔡政府明顯無力「維持現狀」。近日大陸軍機又挑戰海峽中線，蔡政府只能高唱「但是又何奈」。

「唯武器論」不是「保台」的方法，只會挑起大陸以更大力度改變台海現狀，這也是今年九合一選舉，民進黨人即使拚命再打「抗中牌」，台灣人卻顯得無感，反而激發出另一股「討厭民進黨」的氣氛，讓民進黨選情更加灰暗。

大陸社會並沒有毛澤東時代「戰爭即將來臨」的氛圍，習近平宣示改造「戰時體制」，不過是為了應對美國的競爭，做好必要的調整與準備，大陸仍將繼續對外開放，習近平的「大外交」也將繼續開展。民進黨若看到黑影就想開槍，繼續玩那張已經生鏽的「抗中牌」，才是對大陸情勢的誤判，只會加速台灣被甩出疫情之後大發展的時代。