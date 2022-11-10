美國期中選舉開票，結果一如筆者的公開預判，「本次共和黨可能只會取得合理贏面，而不形成紅潮海嘯」。這個評估在當時比較大膽，與期中選舉糾偏慣性、共和黨的樂觀氛圍以及眾多民意調查的結果相左，但卻成為事實。目前的統計顯示，共和黨在國會眾議院僅只能取得少量多數，而參議院選情仍然膠著。至於佛羅里達州的表現，成為本屆該黨最大亮點，對於2024年總統大選趨勢，充滿著暗示性。

共和黨僅得險勝而不構成紅潮的因素，就預測失誤來檢討，由於通訊工具的發展，傳統選前民調容易失準，6年來一再證明如此。失準民調可能誤導選舉策略，形成驕兵。對於民調結果，必須有所保留，不能全信。相反地，出口民調比較準確，與選前民調有區別。

另一個技術性因素在於人選的拔擢。共和黨推出的若干參議員和州長人選，原先未做過地方耕耘，首次從政就雄心萬丈，要嘗試全州大範圍競選，可經驗和基礎不足。共和黨參議院多數黨領袖麥康諾很早就指出了這個問題。

再看議題的掌握，今年選舉最主要的三個議題，包括嚴重的通貨膨脹和犯罪率，以及最高法院新近墮胎判例所導致的婦女聯邦權利的剝奪。共和黨主打前兩項，忽視了墮胎法，可顯然這是婦女的優先課題。從開票的結果來看，預料墮胎課題今後不會善了，會繼續延燒，甚至在關鍵地區左右總統大選結果。

然後就是「室內大象級」川普因素。川普不在選票上，但是他積極於站台輔選和支持財務。川普固然擁有死忠鐵粉，但天敵眾多，爭議不斷，所以在若干選區得到川普力挺未必有利。他支持的若干位候選人挫敗，相對地，與他保持距離的溫和派反而勝出。對他本人以及共和黨而言，這是警訊。

回顧上屆大選川普落敗之後一年，共和黨都市草根希望會出現一個「沒有川普的MAGA（美國中興）人選」取代川普，但是卻期待能夠確保川普推行的政策。今年夏天我曾評估，川普雖然會參選，但聲勢將難以持久不衰，推斷共和黨民粹新星首先應該是背景傑出、果決幹練、募款能力強的佛羅里達州長德桑提斯。根據開票結果，德桑提斯以壓倒性的近20趴領先比數取得連任，旗手地位坐穩，趨勢逐漸明朗化。

德桑提斯資歷尚淺，4年前原是川普背書上位的州長，因此兩人關係良好。德桑提斯始終保持「尊川」，但是對於角逐總統並不鬆口。兩人的競爭關係遲早檯面化，鹿死誰手，尚不可知。

本次期中選舉顯著的意義，是傳達對2024年總統大選的一種期待。根據CNN的出口民調，選民對拜登持有利看法的比例是41%，不利看法高達56%；對川普持有利看法有39%，不利看法高達58%。兩個人半斤八兩。選民的意思是，歷史的巨輪義無反顧，你們兩人都該退場了。但是如果拜登誤讀本次選舉，以為沒有紅潮，就是白宮的勝利，而川普基於司法攻防的必要，不得不再度披掛上陣，兩人都忽視「戒之在得」的道理，還要勉強一鬥，那將不是美國和世界之福。

白宮自勝，對於參與下星期的G20會議暫時有利，但是整體而言幾乎必然導致政策僵固，會麻痺民主黨的反思，可能不利於美國經濟與2024選情。

（作者為美國律師、法學博士）