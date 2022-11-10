距離九合一選舉投票日不到20天，台北市長候選人國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊的「三腳督」纏鬥，殺得難分難解，而且越到最後關頭，各種消息面、操作面更是虛實莫辨，連好事、壞事都可以顛倒來說。

蔣萬安宣布辭去立委，展現破釜沉舟、一定要贏的決心；但在民進黨中央的解讀則是蔣萬安有很大的危機感，認為自己的選情「不如外界吹捧的那麼穩」，所以辭立委是為了選情達到刺激加溫效果。至於民進黨目前7個縣市長候選人，是不是都不會辭？民進黨祕書長林錫耀則是大言不慚的說「當然」。

都說民進黨精通「雙標」神功，這又是一個明證。別人辭就說他危險了、趕緊催票，但如果沒辭，也可以被說成是吃碗內看碗外，怕輸了連老本也沒了；辭不辭現職，既可被視為決心的展現，也可說是看好或看衰的指標，反正民進黨說了算。

又好比陳時中被踢爆「醉摟人妻」的事件，明明有圖為證，行為明顯失當，但陳時中不針對事實本身說明白與道歉，事後還冒出女醫人妻反而向他致歉這樣荒謬的反應。而陳時中還對其支持者說，是因為他在辯論會表現太好，所以國民黨才急得用這件事來打他。話說得臉不紅氣不喘，吃定了綠粉就是要挺他。

選戰也已經進入瘋狂的民調大戰，同一天裡可以出現結果完全不同的兩份民調，一份是蔣第一、陳墊底，另一份則剛好豬羊變色，蔣陳二人位置互換，這難道是要教選民精神錯亂嗎？選戰雙標橫行，足以顛倒黑白、扭曲事實、掩蓋真相，越到投票日，選民更要眼睛放亮，頭腦清明。