總統蔡英文向南韓梨泰院踩踏事故表達關切引發熱議，綠營大咖在女星鄭家純（雞排妹）宣布閃婚時也在網路紛紛祝賀，挾其社群操弄聲量技術，不僅遮蔽政治責任本質，恐讓民進黨聲量陷入「擦鞋童泥淖」。

「擦鞋童理論」(Shoeshine Boy Theory)源自股市觀點，指當擦鞋童都在討論股票投資，就是股市交易達到最佳高峰，之後就會降到谷底；當蔡總統使用「正確韓文」慰問獲得南韓網友「滿滿正評」，綠營大咖對雞排妹表達「新婚愉快」在網路上「紛紛留言」，這一連串規避內政問題再攀聲量，如同「擦鞋童現象」，高峰過後恐將跌落谷底。

蔡總統第一時間同時發布中韓「雙語」的哀悼文，副總統賴清德推特慰問「此時此刻台灣與韓國站在一起」，民進黨台北市長參選人陳時中也在臉書以「韓文」表示哀悼，一味關注南韓梨泰院踩踏亡者卻忽略了台灣新冠肺炎染疫死者，厚此薄彼也掀起了輿論撻伐。另外，蔡總統在雞排妹臉書留言表示為了參加「社群之夜」更改機票公開致謝，賴副總統對日本籍配偶Akira喊出「台灣女婿」表達歡迎，新北市長候選人林佳龍還以本名「佳人才子，龍鳳吉祥」造句，各類言行也引來了眾多網友批評為蹭聲量。

當政府有組織操弄網路社群媒體作為政治宣傳，目的是要藉此贏得選民支持，當中包含操弄民意、打擊異己、控制傳媒，進而利用公私領域的「非涉己事件」提高聲量，不僅可以規避檢討聲浪還能竄升流量，對於現代民主而言並非正向發展。一旦國家政府利用資訊輿論規避責任政治形成多數「表面民意」，企圖撕裂社會形成二元對立藉此「抗衡監督」，最後再以社群媒體涵化新聞主流達到「輿論箝制」，一個新民主危機時代就此誕生。

從「數位發展部」揭牌以來由於人事任用以及功能混沌爭議不斷，遭到外界戲稱「網路東廠」側翼組織，無視《中央機關組織基準法》及《行政院組織法》橫空出世，破壞政府體制來招兵買馬，號稱要以「教練角色」進行「數位發展」，實際恐是「數位中介法」的「幕後黑手」。一個執政團隊針對無關痛癢的軟性議題狂蹭聲量，面對針砭時政的硬性內容企圖進行輿論箝制，從梨泰院到雞排妹事件再現極盡政治網紅操作手法吸取流量，迫使人設目的宛如擦鞋童般人盡皆知，也已逐漸顯現反噬效果。

民進黨的人造聲量其實伴隨民主之傷，物極必反是萬物循環，一旦亂蹭聲量的「擦鞋童現象」屢見不鮮，身為執政當局還能繼續貪圖話術創造平行世界的高峰，還是恐懼政治反撲全民起義的谷底？民進黨從蹭梨泰院到雞排妹事件其實就是「數位造勢」，殊不知將陷入物極必反的民主反噬。（作者為自由撰稿者）

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