疫情來到將近3年之前，終於得見緩解的曙光，防疫指揮中心也陸續放寬防疫措施，看似即將迎接百工百業經濟復甦，觀光旅遊入出境也應該開始漸漸活絡，但其實真正的市況，反而有科技產業開始讓員工放無薪假，旅遊業者仍在觀望現行防疫措施是否為長期性，企業界對政府信心明顯不足。

將近3年以來，臺灣自詡是在國際上的防疫模範生，當然企業及民眾也相對付出許多因為防疫限制的代價，商家結束營業、空房租不出去，裁員減薪不計其數，等到今年6月以後，政府放寬邊境檢疫措施，採取入境人數總量管制，本以為可以帶動國際旅客逐步入境，但是事實上航空公司航班並未同步恢復，機票票價一直仍偏高，境外人士入境人數迄今仍然相當有限。

反觀世界上各國早在上半年就陸續解除防疫禁令，也開放對國際旅客邊境上的管制，歐美地區及東南亞國家成了臺灣個別旅客搶先出國的目標，不論商務或自由行，臺灣已經落後國際間至少半年的時間，即使試圖在外貿經濟上急起直追，也已經錯過重新起步的黃金時機。

10月過後，先實施旅遊疫情建議等級調降至第二級，11月7日起疑除營業場所及公共場域體溫量測之強制性規範，取消三劑令或快篩限制，事實上，政府鬆綁這些防疫措施之前，坊間自行取消已久，即使部分維持或放寬的防疫措施，如KTV唱歌需戴口罩，早已名存實亡，政府對於真實市況的掌握落差甚大。

百工百業雖然引頸期盼生產及銷售再回到正軌，但是停滯將近三年，豈是說復工就能立即開工，人和錢是主要的兩大因素，之前裁員減薪的人回不來，資金不到位，都無法重新啟動，加上對於眼前放寬的防疫措施，是否還存在選舉考量也是未知數，年關將近，政府無法又讓民眾沒有充份的信心，只能持續觀望。

政府防疫期間所實施的幾波振興方案，只是幫助企業過渡，業界實際上早已用罄，這時如果真正要鞏固企業及民眾的信心，應該在鼓勵企業雇用員工及重新運作商業活動上，採行具體獎勵方案，如同提供大大小小企業啟動的資金及資源，才能幫助各行各業重拾往日榮景。

（作者為資深媒體人）