前陣子在影視平台愛奇藝上熱播的電視劇《東北插班生》，劇裡東北腔及台灣腔的碰撞喚起了很多大陸人民的回憶。昔日台灣綜藝節目及偶像劇風靡大陸的時候，許多大陸人民喜歡模仿台灣腔作為段子。但主演這部電視劇的台灣演員黃曦彥，2018年來北京發展時，導演安排的培訓課程裡，就包含正音班。口音轉換的背後，是大陸影視業崛起、與兩岸影視文化深度融合的大背景。

在大陸市場打拚，該做什麼努力？

黃曦彥來到大陸定居發展，是因為一次成功的面試。2017年年底烏爾善導演赴台灣參加電影頒獎典禮，那時在台灣演過戲、作為演員和模特的他見到了這位知名的大陸導演。那時烏爾善導演正在籌措拍攝龐大的系列電影「封神三部曲」，正在全球海選演員，黃曦彥於是發送了資料與試鏡影片。

結果他與另一位台灣師弟成為「唯二」被選上的「台灣區代表」，赴北京面試，並於2017年年底收到了「錄取通知」。作為一位已經25歲、要開始準備「立業」的台灣演員這時候就會面臨一個選擇題——赴北京，需要半年的培訓期，外加電影拍攝時間至少一年多，並且並不會知道最後能扮演什麼角色。有可能努力兩年，最後演了一個只能在大螢幕上「出現3秒」的小角色。

相對地，台灣是自己熟悉的市場，發展性有限，但「賭」的性質沒這麼大。但黃曦彥後來決定：縱使未來仍充滿未知，但不去試一下，就永遠不知道結果。

黄曦彦劇照。（受訪者提供）

2018年1月，黃曦彥來到北京，烏爾善導演給演員們統一安排了住宿與培訓。在北京冬天零下的氣溫，得早上四五時起床，培訓課程有體能、馬術、演技等。除了統一住宿之外，演員們也得自己整理房間等，如同回到校園過集體生活一樣。

對於台灣演員而言，還有一個重點：在大陸古裝劇中，如果演員一口發音非常不標準的台灣腔的話，觀眾容易出戲。「那如果是大陸現代劇呢？台灣腔能『過關』嗎？」記者好奇地問。

黄曦彦劇照。（受訪者提供）

「看劇情需要和故事內容，但對於許多大陸現代劇而言，那種發音很不標準的台灣腔很容易讓觀眾出戲，在面試選角時導演自然會考慮進去。」黃曦彥對於在大陸市場打拚，該做什麼努力，想得很明白。

影視業，是一個最依靠市場的行業，觀眾喜歡什麼、習慣什麼、心裡想什麼，是影視從業人員需要牢牢抓住的。這不只是針對台灣演員或香港演員，大陸演員也是這樣。不斷適應這個時代、去觀察觀眾們的喜好、在自己的專業內好好努力，是基本功課。

如今，對大陸整體環境已經熟悉、不斷精進的黃曦彥，在來北京定居之前也曾經有過周折。

因為自身經歷，黃曦彥很早就想明白「大陸機會多，有機會想去那裡發展」。他對於自己個性的定位是，「我不是個愛朝九晚五上班的人，也不是個拿小確幸的薪資安穩生活的人」——這從他在大學時期就開始辛勤工作可以看出來。

2012年，還在讀大學的他參加一場台灣模特公司辦的模特大賽，榮獲第一名。在那之後的幾年，他頻繁與大陸往來交流，他所屬的經紀公司常安排他們來大陸各城市走秀。

黄曦彦。（受訪者提供）

在頻繁往來大陸城市走秀的日子裡，黃曦彥雖然去過很多地方，但因為只是工作數天，並不會有太深刻的印象。「那時候就是四處走，每次都待短暫幾天，所以記憶不會太深。比如來廈門，印象就是吃海鮮；來成都，就是發現很多食物辣辣的、油油的。來上海，就感覺時尚、食物比較合台灣人口味。」

2016年，一直想著來大陸發展的黃曦彥遇到了一個拍大陸網劇的機會，於是視頻面試過了之後便來深圳。劇組都是大陸團隊，大家朝夕相處了18天，和樂融融。有了這次愉快的「兩岸合作」之後，2017年，他主動跟經紀公司「請纓」赴上海分公司發展。

在上海的日子裡，初來乍到的台灣藝人要不斷去面試、不斷尋求機會，生活成本高昂的一線城市本就壓力大，外加心理狀態並未完全準備好，3個月後他決定先回台灣。

或許這在外人看來是「鎩羽而歸」，但機會，一直是留給有準備的人。在那年年底的電影頒獎典禮中，他認識了烏爾善導演，也開啟了自己赴陸定居的機遇。

「兩岸年輕人可以在日常中找到共鳴」

黃曦彥不是出生於台商家庭，這位直到大學時期都一直在台灣的「90後」，一開始與大陸團隊合作時，是否能適應？是否曾經感覺到什麼隔閡？

對於這個問題，黃曦彥回答得很果斷，「沒有，是真的沒有。我跟大陸團隊都處得很好，大陸演員會問我台灣哪裡好吃好玩，我也會跟他們說歡迎到台灣看看。」

「很多大陸人會認為是不是台灣人對大陸有很多偏見，但我覺得還好。休假回台灣時，我也會跟台灣朋友說可以來大陸多看看，朋友們也會問我在大陸的生活。周圍的台灣朋友可能每個人立場不同，但對於我來大陸發展，都覺得挺好的。」

「兩岸年輕人平時的交流，根本沒有那麼多政治，我直到目前為止，還沒有與大陸團隊和演員有什麼矛盾。年輕人在日常的相處、一起吃喝聊天中，往往能找到共鳴。」

如今已經習慣北京生活的黃曦彥，從原先的「孤身一人打拚」，到參加各種籃球群、飛盤群，認識了許多大陸朋友，也遇見許多和自己一樣在大陸的台灣同齡人。從2018年1月到2022年的當下，影視行業因為疫情受到一些衝擊，加上兩岸關係的變化，網路上流傳一些針對台灣影視人員的「八卦」或「質疑」。

黃曦彥坦言，「部分大陸投資人，聽到團隊裡有台灣演員就會過度緊張，這種現象是否存在？是有的。對於一件事情，每個人都會有自己的想法與解讀，這點避免不了。但萬變不離其宗，影視業靠的是觀眾，是市場認可，只能加強自己競爭力。」

想要在一個行業持續深耕，只能逐步累積人脈、完善自己條件。這是個需要一定時間的過程。

「影視業本就不是一個能一蹴而就的行業，沒拍戲的時候要管理身材、保持學習、拓展人脈，才可能有下一次機會。不論市場、輿論氛圍、還是其他外部環境變化，這都是一切的根本。」（郭雪筠）

（本文來源：「台胞之家」公眾號）