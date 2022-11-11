人類的起源，向來是人們感興趣的話題。

台灣人從哪裡來？何以說台灣古人源於大陸東南沿海？廈門大學人類學研究所所長王傳超，近日接受中新社「東西問」獨家專訪，對此進行了闡釋。

現將訪談實錄摘要如下：

中新社記者：如今，包括台灣少數民族在內的南島語族來源有哪些學說觀點？為什麼說台灣古人起源於大陸東南沿海？

王傳超：包括台灣少數民族在內的南島語族的來源大抵可歸納為三類假說：一是認為起源於中國大陸華南地區；二是認為起源於印尼、馬來或南洋群島西新幾內亞的「南來說」；三是認為起源於中南半島一帶。

2021年2月22日，《自然》雜誌(Nature)正式發表我們團隊的論文，文中首次公開了台灣島內古代人群DNA數據，結果表明台灣2000年至3000年前的古人與大陸壯侗語人群有緊密的遺傳關係，直接證明台灣少數民族所屬的南島語族起源於中國大陸，強有力地反駁了台灣少數民族「南來說」，引發國際關注。

中新社記者：對台灣古代人群的DNA研究是如何開展的？

王傳超：對古人的DNA研究往往受DNA降解嚴重、微生物DNA含量高和現代人群DNA污染等因素的影響。能否從古代人類遺骸中成功獲取內源性古DNA並進行深入研究分析，一直是古DNA研究領域面臨的實際困難和挑戰。加之中國南方地區氣溫高、雨水多、土壤酸度大，古人遺骸保存情況較差，難以有效提取和富集古DNA。

在對古代人群的DNA研究中，首先我們通過化學或酶處理，避免不同來源的現代人類DNA或微生物DNA污染，包括用磷酸鹽緩衝液、次氯酸鈉、蛋白酶、EDTA或酸等處理骨骼或骨粉。我們探索了常溫裂解過程最佳的孵育時間，改進了骨粉裂解完成後的純化方法，提高了回收效率。

此外，我們也改進DNA富集實驗技術細節，使用1240K和外顯子捕獲測序方法，突破中國南方地區古人骨骼樣本保存狀況較差的技術瓶頸，首次成功對中國台灣島內的古代樣本進行了DNA提取、富集和高通量測序。

中新社記者：對台灣古代人群的DNA研究，有哪些新發現？

王傳超：我們對公元前1300年到公元800年的台灣漢本和公館遺址46具人骨成功進行了古DNA提取和測序。這些樣本的父系Y染色體類型主要是O3a2c2-N6，母系線粒體DNA類型主要是E1a、B4a1a、F3b1和F4b，這些Y染色體和線粒體類型也普遍出現在現代台灣人中，表明台灣新石器時代晚期至鐵器時代早期人群和現今台灣南島語人群具有較強的遺傳連續性。

從常染色體來看，台灣古代樣本和現代南島語人群都與大陸東南沿海古代人群和現代壯侗語人群共享更多的等位基因位點，與華南的現代壯侗語人群之間有密切的遺傳親緣性。這支持南島語人群與大陸壯侗語人群同源的觀點，表明包括台灣少數民族在內的南島語人群直接起源於中國大陸東南沿海地區。

在人群混合模型分析中，發現了台灣古人有來自華北粟黍農業人相關的25%左右的遺傳貢獻。這與考古學上論述的華北粟黍農業文化南下並在華南形成廣泛的稻粟混作區的趨勢具有一致性，反映了東亞大陸沿海地區自新石器時代早期就已開始文化交流互動與人群遷徙融合。

中新社記者：除了用DNA數據說話，還有哪些證據？

王傳超：近半個世紀以來，南島語族起源和擴散的考古學研究進一步拓展深化，在考古學、語言學和民族學的研究成果上以「南島—壯侗一體」的學術視角，將其納入整個華南與東南亞土著民族文化體系中觀察研究，並探索南島—壯侗始祖人群自新石器時代以來的海洋適應性與原始航海實踐。

語言學上，最早提出大陸華南土著民族壯侗語諸語與南島語具有同源關係的，是美國學者本尼迪克特。本尼迪克特還結合民族學、考古學知識，認為壯侗語與南島語的共同起源地在華南地區。

法國學者歐追古也持相同看法。他認為，南島語族的起源地應在亞洲大陸東南沿海一帶，介於海南島和台灣之間，因為這個區域比起南洋群島的南島語言，不僅最具多樣性和存古現象最多，還和華南、海南以及越南北部等地的各種語言有親屬或接觸關係。

後來，沙加爾、陳康、倪大白、蒙斯牧、歐陽覺亞、鄧曉華等國內外語言學者，從同源詞、音節和聲調等方面進行論證，特別是發現這兩類不「同構」的語言存在一批具有「同源關係」或「底層關係」的基本詞彙。我們前期構建的語言進化樹形圖，也表明了南島語和壯侗語的發生學關係。而在華南與東南亞考古中大量遺址的發現和科學發掘，為進一步探索和驗證語言學上的「南島—壯侗一體」提供了研究基礎。

在考古學上，林惠祥等學術前輩早在20世紀30年代到50年代就已作了初步探索。林惠祥先生當年通過論證印紋陶、有肩有段斧錛器等遺存的特殊存在，將中國東南、東南亞的史前土著文化稱為「亞洲東南海洋地帶」；從具體的文化因素論證新石器時代起源、青銅與早期鐵器時代繁盛的印紋陶文化遺存在亞洲東南海洋地帶的空間分佈特徵，認為「武平的曲尺紋陶也見於馬來半島的陶器上，有段石錛見於台灣、南洋各地，武平也有，由此可見武平的石器時代文化與台灣、香港、南洋群島頗有關係」。這是現代學術文獻中對環南海土著海洋文化體系的首次考古學概括。

林惠祥先生將台灣史前文化看成「祖國大陸東南一帶的系統」，從考古學、民族學角度闡述台灣少數民族的文化形態及其與祖國東南沿海百越民族的關係，初創了南島語族起源與擴散問題在中國的早期研究，成為中國大陸研究台灣南島語族歷史與文化的奠基之作。

自20世紀60年代起，在張光直先生等倡導的以語言學與考古學為重點的南島語族起源「科際整合」研究中，考古學探源的焦點指向了中國台灣及大陸東南海岸地區的新石器時代早期文化，認為「台灣的南島語族說明台灣是整個南島語族最早起源的地區的一部分；向上推溯四五千年所得的大坌坑文化很可能是原南島語族的代表或一部分的代表」。

從考古學文化序列上觀察，大坌坑文化的起源是探討南島語族起源的關鍵，它首次確立了距今6500年到2000年台灣新石器時代文化粗繩紋陶文化(大坌坑文化)—細繩紋陶文化(圓山文化、鳳鼻頭文化及牛稠子文化)的發展序列。大坌坑文化與同時期大陸的殼丘頭文化諸遺址和富國墩遺址，可以追溯到長江下游地區的河姆渡和馬家濱文化；最近在台南科學園區考古發現距今約4000年的大坌坑文化晚期的栽培稻與粟遺存，表明大坌坑文化在發展過程中逐步受大陸農耕文化的影響。

中新社記者：近期考古學比較研究對粵、閩、台的文化共同體有何發現？

王傳超：在中國大陸東南沿海的浙、閩、台、粵、瓊、桂等地，發現自新石器時代以來密集的「濱海而居」聚落遺址，多數位於當時的河流入海口或海岸線附近，以及近海島嶼，反映了南島—壯侗始祖文化的海洋適應與海洋開發。

近期的考古學比較研究亦表明，台灣南部大坌坑文化很可能與嶺南地區的濱海文化關係密切。大坌坑文化目前已知的南島語族最早的祖先文化，與距今6500年到5500年的福建殼丘頭文化和廣東東部的陳橋文化有很大相似性，可歸為同一文化共同體。福建北部的明溪南山遺址、霞浦黃瓜山遺址與大坌坑文化南科遺址較為一致，在新石器時代晚期地層同時發現粟和水稻遺存。

大坌坑文化之後發展出的區域文化，是後來台灣少數民族文化的基礎，且台灣西海岸諸考古學文化的繩紋陶文化→紅陶文化→灰黑硬陶文化→方格紋印紋陶文化這一史前文化的共同發展序列，基本上與大陸的史前文化發展軌跡相符，只是年代晚於東亞大陸。這一過程反映了自新石器時代以來，大陸東南文化不同時期、多批次向台灣的傳播與演化。

此外，在華南與東南亞的整體視野下，以吳春明、焦天龍、Rolett、葛威等為代表的學者，從原始制陶技術、衣裝服飾(島夷卉服、織績木皮)和史前海上交通工具(邊架艇獨木舟)、貿易圈、植物利用等不同角度，以民族志或民族考古成果進行具體闡釋。除了固有的華南大陸沿海史前、早期古文化田野考古之外，從台灣山地少數民族到黔東南苗侗村寨，從原始宗教神話到樹皮打布工藝，從華南子母船到東南亞、太平洋邊架艇，這些民族考古的比較研究，初步展現了華南與東南亞土著百越系—南島人群在海洋文化等方面的文化共性與同源性。(郭健新博士、范志泉博士和楊文姣博士對此次專訪亦有貢獻。)(完)

受訪者簡介：

王傳超，廈門大學人類學研究所教授、博士生導師、所長，中國教育部青年長江學者，國家社科基金重大項目首席專家。近年來，他以第一作者或通訊作者在Nature、Science、Nature Communications等國內外期刊上發表SCI、SSCI或A&HCI論文40餘篇，精細解析了東亞人群遺傳結構，系統性地重構了東亞人群形成史，為漢藏同源、南島與壯侗同源提供了古基因組學證據，反駁了現代語言起源非洲說，推動了人類基因組學大數據在法醫學中的應用。

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

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