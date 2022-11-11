美國總統拜登說，他下周在印尼巴厘島出席20國峰會期間會與中國領導人討論台灣等多個重要話題，但稱他「不願作出根本性讓步」。但是，中國外交部發言人趙立堅在回應記者問到「能否確認習近平主席是否會在G20上與拜登會晤」時，趙立堅卻模糊的回應道，「目前沒有可以提供的消息，請你保持關注」。中國對「拜習會」遲不表態，到底所為何事？

可以看得出來，美國期中選舉並未如外界預期的「紅潮氾濫」，也就是共和黨沒有大贏，讓拜登總統的底氣更硬，所以他就言明，將在G20上與習近平討論包括台灣等問題的「紅線」。他還堅稱美方不會做出實質性讓步。

拜登底氣硬 中國不會攖其鋒

在拜登的底氣夠硬之下，中國大陸這時當然不會去攖其鋒，不對撞，或者不去助長拜登的氣勢，顯然是中國不急於表態是否進行拜習會之因。

但是，若從歷史經驗觀察，毛澤東在1949年建國時對美國的態度，應該是對20大之後觀察習近平「大外交」路線最好的對照。

1949年4月23日，南京淪陷以後，美國大使司徒雷登和西方各國大使都留下不走，尋機與中共接觸。司徒雷登是前燕京大學校長，是美國政府認為最有資格與中共打交道的人選。對於美國的新動向，中共方面作出了審慎的反應。在當時情況下，雖然中共「一邊倒」（即倒向以蘇聯為首的社會主義陣營）已成定局，但如果能通過外交途徑制止美國的干涉，促使美國下決心拋棄蔣介石政權，對於加速解放戰爭進程和改善新中國的國際環境是有利的。

於是，毛澤東、周恩來指令黃華與司徒雷登進行了接觸。經過多次會談，中共方面漸漸摸清了美國的底牌，尤其是後來美國政府阻撓司徒雷登訪問北平，再次證明，美國堅持對中共的敵視態度不會改變。

在與中共方面會談無果的情況下，司徒雷登於8月初灰溜溜地返回美國。就在他返美途中，美國政府發表了《中國白皮書》，和盤托出自1944年到1949年初美國對中國政策的實況，特別是戰後美國推行扶蔣反共政策、介入中國內戰的內幕。美國政府此舉本意是想平息美國國內對「誰丟失了中國」的爭論，沒想到卻引起了美國國內激烈的爭論，更成了中共揭露美國侵略中國的反面教材。

毛澤東更親自連續撰寫了《丟掉幻想，準備鬥爭》、《別了，司徒雷登》等文。1949年12月23日，無奈之下的美國國務院發出一份內部文件，題為《宣傳政策文件——台灣》，供政府有關機構掌握涉台問題的宣傳口徑。文件主旨是「制定一項宣傳政策，以便在台灣可能為中共軍隊攻陷時，儘量減少對美國威信和其他國家士氣的損害」。文件提供的宣傳要點包括：強調台灣從歷史上、地理上都是中國的一部分，純屬中國的責任範圍，與美國無關，消除認為共產黨佔領該島對美國利益造成嚴重損害、美國有責任拯救台灣等「錯誤印象」。

1950年1月5日，美國總統杜魯門正式發表《關於台灣問題的聲明》：過去4年來，美國及其他盟國亦承認中國對該島行使主權；美國對台灣或中國其他領土從無掠奪的野心。現在美國無意在台灣獲得特別權利或建立軍事基地，美國亦不擬使用武裝部隊干預其現在的局勢。美國政府不打算採取任何足以把美國捲入中國內爭的措施；不擬對台灣的中國軍隊提供軍事援助或諮詢。

聲明發表之後，僅僅過了7天，美國國務卿艾奇遜也發表講話，宣稱美國的安全線既不包括台灣，也不包括南韓，美國不會為了保護這些地方採取直接的軍事行動，這就向全世界表明了美國「棄台」的決心。

美國發表「棄台」聲明，是在二戰之後他在亞太地區立足未穩的情況下，一方面表示接受中共即將攻佔台灣的現實，一方面是在毛澤東訪蘇期間（1949年12月至1950年2月，毛澤東第一次訪問蘇聯）作姿態，企圖拉住中共不要過於倒向蘇聯一邊。

美國「棄台」 毛選擇「一邊倒」

然而，中共最後還是認為同為社會主義陣營的蘇聯比較可靠，除了選擇「一邊倒」政策，更在韓戰爆發之後，派遣百萬志願兵開赴朝鮮半島打起「抗美援朝」之戰。這也逼得美國不再「棄台」，而是命令美軍第七艦隊協防台灣海峽，第十三航空隊也進駐台灣。

從這段歷史經驗可以看得出來，在20大之後，習近平表面上已經立足第三任期，但是大陸內部的疫情與經濟情勢並不樂觀，此時若貿然與美國舉行拜習會，恐怕只會落居下風。

所以，中共20大之後，習近平選擇的「大外交」，步驟其實頗為類似毛澤東的外交路徑。即拉攏社會主義陣營，掌握第三世界，突破「第二世界」（西歐與日本次等發展的資本主義國家），觀其變，再跟美國接觸。

在這項「大外交」的路徑之下，首先是越南總書記阮富仲率先到北京訪問，爾後就是接連的有巴基斯坦總理、非洲坦尚尼亞總統訪問北京，最後是在11月5日登場的重頭戲，德國總理蕭茲的訪問中國。這種外交路線其實很明顯的展示了習近平的外交路徑更像毛澤東。

所以，以毛鑑習，第三任的習近平「大外交」路線會怎麼走，看看毛澤東的走法，猜測習近平，應該是雖不中、亦不遠矣！

（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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