國民黨立委吳斯懷日前在立法院質詢時，要求國防部長邱國正針對許多國軍現職幹部訴求，希望恢復《軍事審判法》表態。邱部長毫未猶豫即回答，「軍法對於領導統御各方都是正面影響，我個人當然贊成…」。邱真正道出當前軍隊違法犯紀層出不窮，難以約束的重大問題。

非戰時期現役軍人犯罪回歸一般司法審理，起因於2013年的「洪仲丘案」。當時引起社會對軍中人權與軍事檢察署是否具專屬管轄權的討論，立法院乃火速通過《軍審法》修法。其後近10年來，該修法不僅造成軍紀鬆弛、部隊士氣渙散，同時也出現幹部不願或不敢嚴格管教的問題。

軍隊與一般企業組織型態大不相同。「服從是軍人的天職」，徹底完成上級交代的命令，只要是合法，就算不合情理，都要盡力去完成，否則部隊的領導統御與威信將蕩然無存。維護軍紀與貫徹命令，嚴格的軍法遠較一般司法有效，也更能發揮嚇阻作用。

筆者軍校畢業後，被分發至新兵訓練中心帶兵，在開訓第一周的重要課程便是「軍法教育」。猶記得一位新兵偷竊同僚金錢而被舉發，只是當時未能查獲贓物而難以破案。經筆者當著他的面假裝打電話，要求師部軍法組派憲兵來帶人時，這位新兵當場尿褲子，並下跪道歉請求原諒。

「國家有綱常，軍隊有軍紀，軍紀是軍隊的命脈..」，這是當年軍人都會唱的「軍紀歌」內容；軍法就是維護軍紀不可或缺的要素，尤其是現在以志願役為主的軍隊。非戰時期不適用軍法審判，直到戰時才能啟用，乃當前兩岸關係緊張中的敗筆；寄望一旦打仗時能發揮作用，簡直是天方夜譚。

前些時候蔡總統提出「軍訓教官為什麼要退出校園」，讓人啼笑皆非的問題，殊不知此乃民進黨的主張。將來可能還會聽到她問，「軍人犯法為何不用軍法審判」，屆時恐怕已經太遲。

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