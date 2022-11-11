投票日將近，民進黨公布他們所蒐集的「選舉10大奧步」，包括賄選、抹黑、黑道威嚇、假訊息、行政不中立、鬧場、鴨霸、棄保、網軍、栽贓等，質疑對手「反民主」。新聞發布後，坊間嘩然，咸認民進黨賊喊捉賊，時空錯亂！

民進黨何以出此下策？是選情告急，病急亂投醫？認為選民記憶力堪比金魚，只有7秒鐘，忘記了民進黨全面執政以來的倒行逆施、貪污腐化？深一層看，民進黨可能已經集體罹患了思覺失調症。

思覺失調症的典型症狀，包括了幻覺、幻聽、妄想、總覺得別人在嘲笑他、不相信他、還要害他，語言和行為混亂，思考能力下降，認知出現障礙等等。這類患者，幻想他人有病，渾然不知自己有病，也絕不承認自己病入膏肓。

譬如，民進黨高層及多名候選人幻想自己寫過論文，擁有博士學位，一旦被人揭穿，便認定是政治迫害。陳時中當眾騷擾輕薄女部屬，醜行曝光，陳時中不承認自己有病，辯稱支持者熱情，黨內女權運動者為他開脫，表示並未違反當事人意願；全黨上下口徑一致反控藍營偷拍栽贓。這些，在在說明了民進黨對禮儀、性騷擾、吃豆腐的認知出現障礙，導致後續行為錯亂，集體合理化黨內同志的醜態劣行，妄想欺騙選民過關。

再譬如，民進黨全面執政、當家作主已6年，NCC、中選會牢牢掌控在手，卻跳出來指控對手行政不中立？究竟是集體思覺失調、精神錯亂？還是視天下百姓皆為可欺之人？

專制極權的統治者崇尚愚民政治，習慣欺民以御下。專制極權政體，可以革命手段推翻之，可以民主法治救濟之。唯獨執政黨集體罹患思覺失調症時，無藥可醫！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※