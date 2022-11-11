今年是「九二共識」三十周年，回顧這三十年來兩岸關係發展，雙方共同承認的年代則和平發展、交流合作；台灣執政黨不承認的年代則邁向緊張對抗的年代。現今回顧，兩岸和平是台灣生存發展的最重要基礎，「九二共識」的功能令人高度肯定。

自1987年兩岸開啟交流序幕以來，雙方互動愈來愈密切，所衍生出需要兩岸處理的事項也愈來愈多，1992年兩岸海基、海協兩會在授權下，達成「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同…對於一個中國的涵義，雙方同意各自以口頭方式表述」，這段文字後來在2000年被學者與媒體以「九二共識」來命名，並廣為兩岸各界使用。

眾所皆知，兩岸自從1949年隔海分治以來，雙方都有各自的政治理想要達成，如何在各自有不同歷史使命的情況下，維持雙方和平穩定的關係，確實需要發揮高度的政治智慧，絕對不能一廂情願，遂行某種政治意識形態，稍有不慎，就有可能將兩岸逼上戰爭一途，人民將生靈塗炭。

「九二共識」就是充分考量兩岸關係現狀，擱置敏感的政治爭議，務實協商解決兩岸交流所衍生的各項問題，維持和平穩定的兩岸關係。雖然不能滿足所有人的政治理念，但是真的可以維持兩岸和平穩定、繁榮發展的關係，避免雙方走向衝突的定海神針。

「九二共識」的歷史定位就是讓兩岸能「擱置爭議」、「務實協商」，開創「和平穩定」、「繁榮發展」的新局，雙方能「交流合作」、「共創雙贏」，人民能「安居樂業」，企業能「永續經營」，非常符合當前兩岸關係良性互動之需要，既能維持尊嚴，又能兼顧發展。

2008年中國國民黨再度執政後，海基、海協兩會在雙方授權下再次展開協商，在兩會往來的正式文件中就提到，以「九二共識」為兩岸互信基礎恢復協商，自此「九二共識」出現在兩岸正式文件上，成為雙方的互信與協商基礎。而在此基礎之上，兩岸恢復海基、海協兩會協商，一共舉行過11次會談，簽署23項協議，為兩岸建立和平穩定、繁榮發展的最佳關係。

舉例而言，兩岸海運、空運協議，大幅縮短往來兩岸的時間與成本；食品安全協議建立兩岸食品輸出輸入的安全通報機制；共同打擊犯罪及司法互助協議不但大幅降低兩岸的跨境犯罪，在海外的台灣同胞也可以獲得大陸的人道救援與協助；兩岸金融合作協議為雙方銀行、保險、證券及期貨業建立合作平台；農產品檢疫檢驗合作協議為台灣農產品輸出大陸建立制度。

特別是2010年6月29日兩會於大陸重慶簽署「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA），2011年1月1日「早期收穫」（Early Harvest）正式實施，台灣有539項出口大陸產品列入免關稅項目，迄2022年6月，出口大陸產品享受的免關稅金額達90.46億美元。

總而言之，兩岸和平、避免戰爭重於一切，「九二共識」是維護兩岸和平與保障台灣安全的關鍵因素，為雙方建立健康有序的交流機制，經貿合作添加動能，在三十周年之際仍能發揮穩定兩岸關係和平發展的重要意義，台灣各界應該好好珍惜才是。

（作者為海峽兩岸經貿文化交流協會祕書長）

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