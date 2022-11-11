民進黨高舉「抗中保台」旗幟，從2014到2020選戰連戰皆捷，尤其2020年抓到機會大賣「芒果乾」，終於逆轉韓國瑜旋風，蔡英文囊括817萬張選票連任。今年九合一選舉，民進黨選情不利，又丟出「廣義抗中保台牌」，但幾回合下來，不但選情拉抬不起來，隨著民進黨桃園市長候選人鄭運鵬為了賺人民幣，主動把國籍跟居所登記為「中國台灣」；「新護國神山」高端疫苗二期試驗疑交中資背景公司執行；國慶煙火表演用無人機幾乎全用大陸貨等事件曝光，證明民進黨「抗中」根本說一套、做一套。蔣萬安嘲諷民進黨「抗中保台」是「鬼故事」，柯文哲也說，相信民進黨「抗中保台」就太天真，「綠共一家親」雖不中亦不遠。

抗中 說一套做一套

兩岸關係太複雜，不是民進黨一句「抗中保台」就能切割的，尤其民意對台灣前途並沒有共識，民進黨卻一意孤行強行操作，操作久了難免破綻百出，讓人看不起。鄭運鵬是因為站在風口浪尖才會露餡，但民進黨還有多少人口喊「抗中保台」，卻利用台灣人身分在大陸賺大錢；民進黨指控BNT疫苗在深圳分裝、在上海代理，寧可國人無疫苗可用，也要阻撓民間採購，卻又允許高端第二期臨床試驗委託中資背景公司辦理，反覆彰顯民進黨「抗中保台」搞雙標；國慶無人機表演廠商使用的無人機，受限於製造鏈分工體系，不得不包含部分陸製零組件，更凸顯台灣製造業高度全球化，不可能與大陸切割的事實。

在美國反中氛圍下，民進黨操作「抗中」，或許對鞏固政權有好處，但過度操作卻讓全民付出代價，「抗中」不能「保台」，反而「害台」。美國眾議院議長裴洛西訪台正是「抗中害台」典型案例。民進黨認為裴洛西訪台提升了台灣國際能見度與地位，但大陸隨即發動對台軍演，趁機完成「戰略東擴」，不但展現抹除海峽中線的實力，更證明能夠威脅台灣東岸安全，台灣不但未因國際能見度與地位的提升而更安全，反而更危險。

現在可能是1971年季辛吉秘密訪華達成中美兩國戰略共識後，50年來最危險的時刻。中國崛起十餘年來，中美戰略互疑不斷深化，逐漸陷入「修昔底德陷阱」。川普任內改採抗中策略，貿易戰、科技戰、地緣戰逐一登場，拜登上任後，斷然自阿富汗撤軍，希望集中國力應對中國。在中美關係惡化的格局下，民進黨甘為美國對準中國的槍，台灣海峽成為世界最新火藥庫，就是宿命。

倚美 台海現狀遭殃

審閱中共二十大相關文件可以發現，兩岸關係雖然惡化，但大陸對台基本方針並未改變，但對台心態卻出現變化，不再把台灣當成中國的「價值」，而是必須面對、處理的「問題」。未來不再有「美中台三邊關係」，只有中美大國競爭關係、台美關係與大陸對台工作（台灣對大陸失去影響力與發言權）三個雙邊關係。台灣不能再像過去一樣，希望大陸如何惠台，如何幫助台灣參與國際組織與活動，而要承受大陸反獨促統的軍事與政治壓力。

民進黨其實非常務實，台獨只是「神主牌」。蔡英文2016年有機會勝選，就拋棄「中華民國是外來政權」的訴求，提出「中華民國憲政體制」論述，改採「維持現狀」路線。賴清德在台南市長任內自稱「台獨工作者」，任閣揆就修正為「務實的台獨工作者」，如今有機會取得2024大位，就開始以蔡英文路線為尊。民進黨務實，選民同樣很務實，不會被民進黨「抗中」綁架。民意一旦翻轉，失去中心思想、跟著綠營抗中的國民黨中央，將再次被選民拋棄。

兩岸體制與意識形態不同，但不妨礙兩岸一家親的情感與文化關係，中華民國主權獨立，但不妨礙兩岸同屬一中的法理連結，「抗中」或許對民進黨短期有利，長期卻對台灣有害。台灣需要一位策略家，為台灣找出一條能與美國維持關係，但不會成為美國對付中國的戰略棋子；能維持台灣主體性，也能解除大陸對台獨的疑慮，讓兩岸重啟溝通對話，再回到和平發展的正軌。