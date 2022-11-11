日本駐北京大使館日前舉辦中日邦交正常化50周年紀念招待會。大陸外交部副部長鄧勵與會，周恩來的姪女周秉德在會中發表演講，呼籲兩國重溫故交。日本駐中大使垂秀夫表示，中日關係猶如過山車，在改善及惡化間擺盪，期望今後能像穩步踏實的普通電車般持續向前，為此雙方須對話，以構築穩定關係。岸田內閣透過遲來的紀念活動向中國發出意欲改善中日關係的訊號。

釋改善中日關係訊號

中共「二十大」後，大陸積極開展對外關係，德國總理蕭茲4日率領經濟界人士訪中，會晤大陸國家主席習近平，蕭茲成為新冠疫情爆發近3年來，首位造訪北京的七國集團（G7）領袖。此行之前，蕭茲內閣同意大陸中遠集團入股漢堡港貨櫃碼頭，表態強化中德經濟關係。蕭茲認為，即使世界局勢發生變化，中國仍是德國暨歐洲的重要夥伴，德國不想也不能與中國脫鉤。繼蕭茲之後，法國總統馬克宏亦將訪問中國。

德、法重啟對中「首腦外交」促使日本首相岸田文雄對中外交轉趨積極，以免落後於歐盟（EU）主要國家，使日商錯失在中國的商機。日本媒體認為，美國期中選舉後，其社會內部撕裂將更形嚴重，美國總統拜登領導西方盟國的能力勢將弱化，美國與德、法的矛盾恐益發明顯，日本意識到獨自扈從美國的外交風險。此外，拜登積極推動於印尼 「二十國集團」（G20）領袖峰會期間，與習近平舉行場邊會談，岸田唯恐落後於歐美領袖，在對中外交上掉隊。

岸田以自民黨總裁名義，致函祝賀習近平三任中共總書記，呼籲「建構具有建設和安定性的中日關係」，自民黨幹事長茂木敏充亦向大陸外長王毅及中共新任政治局常委蔡奇發函祝賀。岸田28日在首相官邸舉行的記者會中表示，希望利用11月印尼G20峰會或泰國APEC非正式領袖會議的機會，與習近平舉行3年來初次的首腦會談，中國大陸對日本的提議表現積極的態度。

務實交往維持冷和平

中美雖處於激烈競爭，但兩國領導人至今進行5次電話及視訊會談。美國國務卿布林肯10月30日與王毅通話表示，世界期待中美合作，美國願就下階段中美關係同中國保持溝通，開展合作，探討兩國關係的基礎，負責任的處理中美關係。布林肯與王毅電話會談應為11月的「習拜會」創造條件，布林肯向王毅重申，美國不尋求牽制中國，美國的目標不是「阻撓中國」，而在維護以規則為基礎的國際秩序。美國國務院發言人普萊斯表示，任何以為「美國意在對抗中國」的想法都不正確。

隨著二十大後中美關係氛圍的微妙變化，加上力主「抗中」的「清和會」在安倍晉三去世後，掣肘岸田內閣的力量弱化，在內外形勢轉變下，素來主張修好鄰國關係、重視經濟的「宏池會」（岸田派）得以放手推進中日關係，隨歐美的腳步，重開中、日「首腦外交」，北京亦可望降低對立氣氛，以利周邊外交，但這不表示中日關係可以雨過天青，近年中、日媒體都以「冷和平」形容雙方關係。

自2010年中國國內生產總值（GDP）超越日本，結束日本全球第二大經濟體地位，東亞兩強並存後，「中日友好」即不復存在，此為地緣政治的必然，無需過度解讀，重點是如何管理兩國關係。與中交往是日本外交重中之重，前防衛大學校長國分良成直言，中日之間必須要維持住和平狀態，一旦發生衝突，將不可收拾，沒有了和平即失去一切。中日關係可以借用季辛吉「以根本利益為原則、以理性認識為基礎」為指引，面對現實維持「冷和平」。