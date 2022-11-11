美國計畫將常駐日本琉球嘉手納空軍基地的F-15機隊撤出，此舉引起亞太國家關注，也引起美國智庫有關第一島鏈空權的辯論。其實從軍事戰略及軍備發展雙重層面分析，不難看出美國空權在此區「以退為進」的策略，印太司令部的新型態作戰布局已悄悄進行實戰化的驗證。

距台灣甚近的嘉手納空軍基地所部署的戰機狀況一向引起鄰國重視，自1970年代越戰以降，已成為美國在西太平洋航空力量的最大中繼站，越戰結束後又將中南半島移防回來的機隊大幅調整，戰略地位更顯重要。1980年代起，為配合日本防衛政策「北防空、南反潛」原則，承擔起日本列島南部反潛任務，並擴編海空情報監視設施，與從美國本土調派的特種情蒐機隊，共同組編成當時太平洋司令部轄下最先進規模的作戰單位。

與東北亞其他美軍基地最大的區別是，純粹只作軍用機場的嘉手納基地，在新世紀面對中共海空力量快速崛起，其戰備功能和戰略地位也必須隨之調整。但最引人注目的調整，是美國在亞太的電子偵察機和長程預警機隊悉數駐防於此，以展開對中共機、艦跨出島鏈進行長航演訓的嚴密監視。

然則，美國駐防於此的F-15戰機機齡已近40年，反觀駐防歐洲德國、荷蘭的同型機早在波灣戰爭結束後即輪番裁撤，而作為占地球表面1/4防區的美國太平洋空軍，仍保留F-15戰機，其目的在於以相對優勢的空權力量，壓制遠航能力尚未成熟的中共機隊，才使美國空軍延用至今。事實上，目前駐軍嘉手納基地的F-15戰機部隊，是美國空軍在歷屆空戰競賽的王牌，也是自韓戰以來部署在西太盟國的象徵部隊，因此才會在戰力換代時才開始進行裁撤。

另者，自2006年起美軍即定期從本土及阿拉斯加輪派F-22第5代戰機，以3個月為期輪流駐防嘉手納，亦是美國空權開始將前沿基地多元化、機動化的起步，也是印太司令部近年規畫的「敏捷作戰部署」（Agile Combat Employment）之始，此舉不僅改變美國空軍原有的作戰編制，同時亦納入海軍和陸戰隊「閃電航艦」快速部署的戰術航空力量運用，將西太戰略前沿的各座基地配合新的機種發揮極致，並將可能的戰損控制在極小化。

由於美國各軍種及軍備廠商的長期密切關係，連帶產生美國軍方智庫對此的辯論，並影響軍備採購決策，表面看似各有主張也各有利弊，但不影響美國在新世紀既有的戰略布局，藉由舊機種除役而另起爐灶。在當前美國政界普遍抗中意識高漲之際，反而激勵國會和民意對印太戰略的裝備如期更新換代，不難看出此種「以退為進」的換代策略。

最值得台灣注意的是，長年將台海納入防守區的嘉手納基地，在美國戰備機隊要更新換代，但戰力尚未完全發揮之戰略空檔前，國軍如何以現有戰力擔當此戰力空隙的軍事壓力，具體強化台海空防，增加中共武力犯台的代價而不動武，這是一個必須嚴肅思考的戰略課題。（作者為前空軍副司令、國立清華大學榮譽講座教授）