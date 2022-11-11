蔡英文政府執政以來，在國慶日活動規畫安排上「去歷史化」、「去中化」執行之徹底，已是眾人皆知。只是「鴨蛋再密也有縫」，從隆重的國慶晚會無人機展演的小心機，就足以看穿「抗中保台」玩假的，「假抗中，真發財」才是玩真的。

在野立委踢爆今年國慶焰火晚會無人機表演秀用的是「中國機」， 全數使用大陸製造的產品，所衍生的資安、國安問題令人擔心。縱然承辦演出的台灣希望創新公司解釋，展演無人機的核心飛控系統相關軟硬體是自行開發設計，無關資安的零組件如馬達、電池等元件，因為成本、市場等因素，大多需仰賴中國廠商供應，這是目前全球的商用無人機產業的共同課題。然而該公司的說法卻意外證明了蔡政府吹捧的「無人機國家隊」恐是一場空。

原因是，早在2年前高雄市政府舉辦跨百光年活動，其中無人機演出獲好評。但該活動當時就被同業踢爆，當晚演出的五百架無人機，清一色都是中國製，且同業更指控，當晚聖誕樹、駁二工人等圖案的無人機飛行編程也都在對岸執行，詭異的是此案未公開招標。

巧合的是，今年承辦無人機演出的台灣希望創新公司創辦人李志清，兩年前也曾參與報導評論。當時李先生就曾說，政府活動頻繁使用中國製無人機對台灣來說不是好事，「表演完為台灣留下什麼？台灣無人機產業也沒有發展。」他指出，最近政府主打無人機不要使用中國製，也已發函給警界等單位不要使用中國製，但外界多未注意、執行單位也不會刻意提及，但包括台中燈會、澎湖花火節等都是政府主辦，但都由中國製團隊得標，每次設計費用和租用無人機的錢都要給對岸，不應再把錢流向中國。

李先生兩年前評論說頻繁使用中國製無人機對台灣來說不是好事，如今台灣希望創新公司卻低調表示無關資安的零組件如馬達、電池等元件，因為成本、市場等因素，大多需仰賴中國廠商供應，這是目前全球的商用無人機產業的共同課題，兩相比較矛盾不小。

兩年前高市府活動被同業踢爆一次，此番恐怕又是同業向民代爆料，除了顯示接辦政府大型活動無人機展演「有能力」承辦的業者少，該行業「孤門獨市」的特性，政府部門的無人機活動預算動輒百千萬，又有未公開招標的紀錄，產生同業彼此八仙過海各顯神通來競食標案的零和商業競爭，也就不足為奇。

短短時間內，發生綠營執政下的中央與地方政府，一邊漠視政府大型活動無人機表演，長期遭「中國隊」滲透的事實，甚至疑似放任得標公司轉包他廠，再由他廠透過大陸公司操作承包，卻都不設法改善標案審查驗收機制；一邊卻又吹噓政府積極投入預算資源打造「無人機國家隊」。讓人擔心「無人機國家隊」恐怕又是政府前瞻計畫裡注定無大收穫的無底錢坑。

蔡政府放任讓「中國隊」頻頻打臉「台灣隊」、「無人機國家隊」的糗事一再發生，卻猶有顏面高喊「抗中保台」。看來「抗中保台」是假，「假抗中，真發財」才是蔡政府的執政主旋律。

（作者為自由撰稿人）

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