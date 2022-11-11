民進黨選前召開「民進黨反奧步」記者會，公布今年九合一大選中包含「賄選、抹黑、黑道威嚇、假訊息、行政不中立、鬧場、鴨霸、棄保、網軍、栽贓」等10大奧步。噗嗤！如果不仔細看，還以為民進黨特別公布國民黨素常所使用的奧步、好心來提醒民眾。殊不知民眾不是傻子，這一招不明擺著｢此地無銀三百兩｣、｢欲蓋彌彰｣麼？民進黨已經執政許久了，這些提出來的招數，哪一個不是民進黨使出來的？

就拿｢網軍｣來說，還好意思不打自招，問問自家人賴清德就得了；說到｢假訊息｣，衛福部散發出來的還不夠多嗎？說｢行政不中立｣更是笑掉大牙，是誰在執政啊？說｢賄選｣，問問新北市司機，有沒有人拿了300元為特定人士助選？說｢栽贓｣，陳時中被媒體拍到與人妻｢攬牢牢｣，說是提報者聘請狗仔拍的.....。這些都是犖犖大者，民進黨只公布了10項，其他還有許多隱匿版呢？為什麼不敢公布？

其實，民進黨這招｢解釋就是掩飾｣，還有許多奧步實在不便公開，譬如｢作票問題｣、｢計票問題｣，妳敢講嗎？妳不提民眾心裡沒有數嗎？就這一招就可將前面所提10招全盤打翻，而且是一招斃命。