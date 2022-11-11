近日媒體報導國民黨立委兼黨團書記長李德維代表黨團告發衛福部長薛瑞元與疾管署長周志浩，涉嫌違反貪污治罪條例、公務員圖利罪等罪嫌。薛瑞元對此強硬反擊「他不清楚惹到什麼人，我不是一個可以任人欺負的公務員」、「我一定和他弄到底，我們兩個有一個人會被抓去關」。行政院長蘇貞昌則表態力挺，支持公務員保障清白的權利。

憲法賦予人民訴訟的權利。無論是李維德告發或是薛瑞元捍衛清白，均屬個人權利，我們都應當給予尊重。但是值得注意的是薛瑞元身為部會首長，應該知道自己一言一行，動見觀瞻，說話的口氣卻像黑道兄弟在恐嚇對手大家走著瞧，江湖味十足，令人訝異。

不過，實則這也沒什麼好驚訝！看看他的頂頭上司蘇貞昌。不久前針對國民黨立委傅崐萁在國會質詢國防事務，指稱蘇揆是「出一張嘴防衛台灣」，惹得蘇當場暴怒，連連拍桌回嗆傅崐萁「可恥，投降主義」，而蘇貞昌在國會殿堂拍桌與在野黨立委對罵的紀錄早已多不勝數，俯拾皆是。長官如此，部屬自然有樣學樣，從之前的陳時中、陳吉仲、唐鳳、陳明通、邱國正，到最近的薛瑞元等人，對在野立委的質詢，不是問東答西，就是反脣相稽，讓人搞不清楚究竟是立委在質詢官員，還是官員在訓斥立委。

眾所週知，權力分立與監督制衡是民主憲政設計與運作的基本原則。但是，現在我國的憲政體制設計雖為五權分立，但總統與國會分別享有司法、考試與監察院的重要人事提名權與同意權，如果總統與國會都由同一政黨掌握，所有的國家權力都將掌握在一人（總統）或一黨（執政黨）手中，如果當政者不知自我節制，就非常容易形成專制的民主政治，甚至可能變成獨裁政治。

如果大家不健忘，應該還記得民進黨在野時的立委問政是如何的強悍粗暴：馬英九執政時，陳其邁質詢當時的陸委會主委王郁琦，口出「我是你老爸」的名言；邱議瑩直搗法務部，一記飛踢踹破部長辦公室大門。現在完全執政，民進黨立委在質詢上當然不會給自家人難堪，反而變成行政院長與部會首長動輒與在野立委拍桌互嗆對罵，成了先進民主國家的「奇特典範」，也讓民眾真正體會到什麼是小說中所說的「一朝權在手，便把令來行」，十足「綠能，你不能」的專制嘴臉。

美國總統與開國元勳傑佛遜曾說：「自由的代價就是恆久的警戒。」如果人民失去戒心，縱容一個政黨獨攬一切政治權力，就將是通往專制獨裁最快速的道路，當年德國納粹黨就是透過這種方式逐步實現其政治野心，為人類帶來莫大的災難。

蔡英文政府執政六年多以來，沒收全民公投結果，藐視在野立委問政，縱容側翼抹紅抹黑，媒體撤照箝制言論等許多作為，不斷地、赤裸裸地向人民演示著何謂民主專制。對此我們都應當警醒，牢牢記住傑佛遜的警世名言，千萬不能被民進黨「抗中保台」的選舉語言所綁架，要仔細想想怎樣投下手中的一票，才能給傲慢的政黨與政客一記當頭棒喝，讓台灣的民主政治不致成為孕育專制政治的溫床。

（作者為大學教師，智庫研究員）

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