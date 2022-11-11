美國期中選舉尚未完全落幕，拜登總統就急著公開確認，將於本月中旬與中國國家主席習近平在G20高峰會中晤面，而且明言將會與習「談台灣問題」。顯然在他心目中，美中關係的重要性不亞於民主黨選情，甚至更為重要。

打從中共二十大閉幕後，拜登政府官員(包含拜登在內)一路放話希望促成「拜習會」，大陸方面反而不露聲色。美國此舉，除了拉抬期中選舉的民主黨行情以外，也與國際情勢演變有關。

二十大後越共總書記、坦尚尼亞總統、德國總理分別訪問北京，象徵東南亞、非洲、歐洲這幾年來對中國的「隔離」開始有了破口。另外，日本與中國已在協商建交50周年的慶祝方式，習近平將在年底前訪問沙烏地，中澳關係近期亦有改善跡象。

俄烏戰事方面，繼日前美國民主黨30位國會議員聯名致函促請拜登儘速結束俄烏戰爭之後，拜登政府已私下鼓勵烏克蘭總統澤倫斯基與俄國進行協商。德國總理蕭茲亦於日前訪中時，當面請求習近平協助調停。

全球表面上雖然繼續高唱「抗中」，但各國盱衡利害，仍然不敢忽略大陸。美國目前的作為，印證了筆者數月前對媒體投書〈美對中4C並進，台灣呢？〉一文所述：對抗(Confrontation)、妥協(Compromise) 、合作(Cooperation)、溝通(Communication)。相對之下，蔡政府這些年來對中也有4C做法。但是其中除了「附隨」美國抗中(Confrontation)以外，其他3C全不相同，而是：消費（Consumption）、譴責（Condemnation）與迷惑（Confusion）。分述於後。

消費：自從2019年嚐到「芒果乾」甜頭勝選連任後，蔡政府開始大肆消費「抗中牌」。舉凡外交失利、疫苗短缺、農漁產品銷陸受阻，甚至網路反串失利時，甚至網路反串失利時，均「統包式地」歸咎中國。陸方不滿，台灣人民繼續受傷，得到好處的是民進黨。

譴責：蔡總統任內，政府要員競相以嘲諷、謾罵中共為能事。將嚴肅的兩岸國政大事當作稚童吵嘴兒戲。蔡總統不思勸阻，反而對於國內抱持不同意見者任由網軍抹紅稱之為「中共同路人」。此種不思用智解危，專以便宜行事的「譴責方式」處理兩岸關係及對待國人的思維格局，令人嘆為觀止。

迷惑：在上述抗中的行為表面上，為了混淆國際視聽，蔡總統任內公開談話頻對中國釋放溫和訊息，例如：「維持現狀、不走台獨、呼籲兩岸對話」云云。然而，「說一套、做一套」的兩面手法，不但不具說服力，反而益增國人及對岸反感。蔡政府此舉旨在迷惑世人，但屢施故技，連美國也不放心了。

美國期中選舉後，共和黨將占眾院多數，參院亦有可能。但更值得注意的是，美國的政治版圖的改變。「跛鴨」的拜登雖然宣稱將在2024年競選連任，但民主黨內反對者眾；川普想捲土重來，共和黨內也有異聲。兩黨菁英群起，二老把持的時代即將過去。準國會議長麥卡錫還未上任，即揚言將調查拜登的「反川」行為及其子政商爭議，並重估援烏政策。其餘通膨、墮胎等議題方面，兩黨勝選者亦將進行「究責比賽」(Blame game)，互相甩鍋。

各國普遍認為期中選舉後美國更趨分裂，「抗中」將變成兩黨政治攻防可用之牌。台灣處理兩岸關係是否繼續扈從美國，還是走出自己的道路？

赤壁之戰前的名言「丞相，起風了」，吾人想說：「總統，起風了」。國際局勢已經起風了，拜登此番會習近平「談台灣問題」，蔡政府還要寄與厚望？賴清德副總統去年底在一個公開場合引述，以色列總理納坦雅胡曾說，為了打破孤立，以國必須與周邊國家合作，甚至包含阿拉伯國家在內。賴副總統認為此舉台灣應可借鏡參考。

林肯也有句名言：「我化敵為友的同時，也消滅了敵人」。蔡總統以為呢？（作者為前大使、國立清華大學副教授）