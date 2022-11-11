美國期中選舉態勢逐漸明朗，民主黨政府避免了跛腳危機，總統拜登也表態尋求2024連任。15日將在印尼峇里島上演的拜習首次面對面會晤，預計將釋出更多美中「合作」的積極訊息，若聯繫到月底台灣縣市長選舉可能維持藍大於綠的結果，美中台三角關係的重心可能出現結構性位移。

共和黨在國會改選「小勝當輸」，佛羅里達州長德桑提斯成為2024總統大選的熱門人選，故衝擊最大的無疑是川普及右派民粹力量，包括卸任後主張反共、承認台獨的前國務卿蓬佩奧，恐淪為邊緣角色。這個現象顯然會在美國對外路線、對中政策產生持續的化學反應，也注定會影響美中台三角關係的演變。

不可否認，美國政界即便是建制派都已經把中國大陸視為重要威脅，普遍認同美中競爭大於合作，但建制派仍主張美中需維持一定的合作、溝通，美國要靠自身實力贏得對中競爭，而不是靠顛覆中國大陸政權的極端方式，並有意避免美中軍事衝突。正如美方欲在拜習會上表達的所謂「設下防線」，想必最重要，也是最迫切的，仍然是尋求與北京關於台灣的諒解。

拜登政府上台後，重申「不支持台獨」的表態次數遠高於川普政府，但北京多次督促其「落實到行動上」，意在推動美方糾偏，至少讓美台關係回到川普任內初期。但誰都知道，美台關係之所以質變，肇始於美國對中戰略的轉向，已經醞釀了至少10年時間，既然美中關係回不去了，美台關係也不可能真正意義上做到北京理解的「糾偏」。未來美國對台軍事支援的節奏不會改變，最多是降低力挺台灣參與國際社會的調門，台灣不必指望加入美方主導的多邊組織。

然而，政治終究取決於實力。二十大後「習核心」更加穩固，美國兩黨都會更加明確地認識到，與這個對手打交道將是「持久戰」。反觀台灣，月底九合一選舉若民進黨居於弱勢，特別是若台北、桃園等指標縣市落敗，蔡政府的跛腳期遲早會來，美國不得不重新評估台灣政治與民意的光譜。若美方未來繼續加碼「不支持台獨」的力道，不排除加速放棄民進黨的可能性。如此一來，壓力又回到了即將跛腳的蔡政府，今年選舉「抗中保台」踢鐵板的困境，很可能會延續到2024大選之前。

就在1個星期前，美中根據8月達成的審計協議，提前在香港完成了中概股審計，習近平也借中德領袖會談表態反對核威脅，引起國際輿論解讀。再加上北京調整防疫措施、取消國際航班熔斷、縮短入境隔離時間，有利於在陸投資的美國工商界，「拜習會」後美中關係回暖可期。當拜登拿到了氣候、經貿，甚至烏克蘭議題上「想要的東西」，就看北京能從台海議題上拿到什麼了。（作者為智庫研究員）