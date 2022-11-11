日前民進黨中央召開「民進黨反奧步」記者會，綱舉目張了要選民提防的「選舉時大奧步」。乍看這則新聞，令人噴飯和笑死。被公認最善於選戰操作的民進黨，往往在選戰中能夠逆轉勝，「治國沒半招，選舉全奧步」當然也非浪得虛名。儘管民進黨說要「反」奧步像是在搞笑，但不禁又讓人眉頭一皺，不知他們將會推出什麼新奧步？

在立法院一向尖酸刻薄，更曾藉質詢權羞辱官員「我是你爸爸」的陳其邁，後來竟被包裝成了「暖男」。最近陳時中疑似藉權力優勢地位伸出「鹹豬手」，對人妻美女醫師「牽好摟滿」遭曝光後，他公開表示該人妻為此事曾向他致歉，而他則回應這是別人的不對，「愧疚大可不必」。甚至於，連外遇生女依法應受彈劾和懲戒的王必勝，也好意思出來指責在公共場所被「偷拍」。

像陳其邁和陳時中等人這種乾坤大挪移的深厚功力，厚的其實是「顏面」和「顏色」。要不然，目前民進黨還是中央全面執政，握有檢察官、調查局和警察等體系大權，過去還常有用權力打壓懾人的事例，連網紅館長陳之漢最近也為了被查稅流淚求饒。因此，民進黨政府大可直接依法查辦即可，哪還需要開記者會反「奧步」呢？

難怪民進黨說要反奧步，讓人直覺的反應是「賊喊捉賊」，而他們許多的經典案例，甚至或許還可列入現代版的成語典故。例如，行政院內部不僅有攻擊在野黨立委的「哏圖中央廚房」，擅長網路造謠帶風向的民進黨網軍側翼，最近還與陳時中競選總部合謀，要把陳時中牽摟人妻的事件栽贓為國民黨有計畫的行為。

「賊喊捉賊」的典故之一，是有位老太太晚上揣著財物包裹要回家，途中遇到賊人被搶走了包裹，但幸好附近有位年輕人聽到呼救聲，隨即跑去追捕賊人。後來年輕人雖追到賊人拿回了包裹，但賊人此時卻說追來的年輕人才是搶賊，而老太太因事發突然與天色昏暗，卻認不清楚到底誰才是賊人。

民進黨敢於操作賊喊捉賊，當是以為全面執政的大手可以遮天，能在混亂的選戰期間，藉由網軍出征與認知作戰讓一些選民猶如夜行的老太太，失去辨認誰才是賊的能力。然而，依賴網軍和執政權逆轉勝的民進黨，過去固然有內鬥賴清德之例，但這次卻也因網軍而露出了破綻。

民進黨要反的10種奧步中，除「棄保」其實是理性的投票抉擇外，賄選、抹黑、黑道威嚇、鬧場、假訊息、鴨霸、行政不中立、網軍和栽贓，都是執政者有責任依法應嚴查的事項。因此，仰靠網軍捍衛政權的民進黨，很可能對政府權力與責任缺乏認識，才自己裝無辜地說別人有這些奧步。若非如此，很可能是民進黨發出了將選擇性執法及以權助選的訊號，其他候選人不可不慎。（作者為民主文教基金會董事長）