「我們素昧平生，但他們卻讓我感受到家人般的關懷。我想把這份溫暖傳遞給更多人。」蘇州常住台胞楊良學，在回憶大陸「十一」長假期間發生的一場意外時，激動不已地說。

這裡面有一段故事。

楊良學2007年帶著雲創科技（蘇州）有限公司落地蘇州，開啟一位標準台商遊走兩岸的生活方式。「那時候待在台灣的時間多一點，直到近3年才開始常住蘇州。」平常以打高爾夫球為運動的楊良學，聽到朋友提到蘇州一條登山路線——「靈白線」，這個於他而言是個新景點的地方時，便迫不及待地與友人相約去探索。

「這次爬山對我衝擊很大，原以為只是小山丘，難度不大，沒想到一路碎石多，在半山腰下坡時滑了一跤後，左腳當即紅腫起來，無法行走。同行友人隨即撥打119求救，吳中區木瀆鎮藏書專職消防救援站的消防隊員接到求救電話後，迅速趕赴現場。」楊良學說。

跌倒在地的楊良學，心裡充滿疑惑，「這麼斜的陡坡，消防隊員要如何上來救我？」當他朋友開啟定位分享不久後，山下就由遠及近地傳出「哦~~嗚~~哦~~嗚~~」的警笛聲，楊良學知道自己快得救了！

7名身穿橘色衣服的消防戰士出現在楊良學眼前，他們熟練地攤開擔架，讓楊良學躺進去並護送他下山。

「當時氣溫高達38℃，路陡且長。其中一位最壯實的戰士墊底保護我的頭部，他的汗珠直滴在我臉上，看到他們辛苦異常，卻無怨無悔的樣子，我感動得想哭，也悔恨自己事前沒穿登山鞋並多準備一根手杖來避免這次意外的發生」，心裡過意不去的楊良學向消防員提議：「我右腳是好的，在路平時，讓我跳著走一段吧。」「不用，這是我們該做的事，你是傷員，只管躺好。」楊良學的提議很快遭到指導員堅決地拒絕。

下山的路上，沿途民眾的反應也給楊良學留下深刻的印象。「一路上，登山客、小販都自發、無償地為消防隊員送上飲料和補給。大家都表示，這是對消防隊員們的敬意和感謝。儘管隊員們嚴守紀律都沒有收下，但陌生人間萌生出的這種信任與扶持，真的很令人感動。」

順利下山後，楊良學和友人本打算叫一輛出租車，去自己汽車停放處取車然後前往醫院。旁邊商舖老闆女兒得知後，主動提出自己剛好回家，可以捎上楊良學。「我身上都是泥巴和灰塵，會弄髒你的車......」，沒想到，楊良學得到的回應是：「上車吧，載你就是載你，沒有什麼髒不髒的問題。」

這次登山出現的「意外」，也意外地讓楊良學感受到自己待了15年的蘇州，是個「充滿善意與溫暖的寶地」，而且這份善意與溫暖不需要彼此熟識就能擁有。

「楊先生，您是左側外踝骨折，建議開刀治療」，醫生說。

經過一段時間的休息與靜養，楊良學的腿傷已經逐漸恢復。他表示：「這份素昧平生的溫暖，我一定要繼續傳遞下去。經歷這次事件，我對蘇州的歸屬感更強烈了，也更加體會到『兩岸一家親』並非口號，而是實情。」

滿懷感激的楊良學特意製作一面寫有「搶險救危，真情為民；血濃於水，兩岸共情」的錦旗，雙手捧上送至藏書專職消防救援站，給這些素昧平生、盡職盡責的消防戰士們。（玉麒麟）

（本文來源：「台胞之家」公眾號）