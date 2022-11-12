台灣18歲公民權修憲公民複決，將在11月26日綁九合一大選同時舉行，本次修憲需跨過高門檻965萬張同意票，才能讓18歲年輕人享有選舉、罷免、創制及複決權。同時也是台灣歷史上第一次人民直接參與修憲，18歲公民權投票能否闖關，值得關注。

但是台灣18歲公民權公投真的有賣點嗎？根據2022年8月，「壯闊台灣」舉行第一次民調，當時40到60歲民眾的支持比例不到一半落在42%，選戰前一個月的二次民調表現48.4%僅微幅進步。10月25日公布第二次民調結果，發現40到60歲族群對於同意下修公民權的支持度還卡在48.4%。根據最新11月3日民調顯示18歲公民權公投支持率約45.8%，還不知道的民眾佔了近51%。

年輕選民向來是蔡英文與民進黨鐵票族群，大選綁公投也是民進黨選舉伎倆，想把公民權下修到18歲，看起來像是打著年輕人選票的算盤。相對多數家長認為18歲的年輕人，無法為自己的選票負責，更怕政治因素影響子女學業。

從民主支持者的角度來看，公投不是民意調查，而是公民社會的一環。公投議題應該是多數人有關的公共事務。民進黨認為，公投可以解決爭議的社會現象，所以上次2018年公投最尖銳問題是同性婚姻合法化。在野的國民黨發起了一場反對擴大同性群體權利的宣傳運動。老一輩台灣人認為同性婚姻合法化的危險，怕破壞社會價值觀與社會和諧，結果公投結果大約70%的選民投下反對票。執政的民進黨在承諾不改變現有的《民法》之下，隨後通過《司法院釋字第七四八號解釋施行法》（同婚法），贏得不少支持同婚的年輕族群的民心。

對於公投的必要性與重要性，其實有很多的爭議，2018年九合一大選被稱為「公投元年」。選民可在投下心有所屬的縣市首長與民代的同時，可以就公投提案表達身為公民的看法，手中的那張公投票，是履行公民參政權的實踐。

當時，在選前一天，知名律師呂秋遠在媒體上發表〈這次公投最重要的貢獻〉一文，指出由於《公民投票法》就公投結果「如期未制訂法律」，並未定有罰則，因此，就算公投票開出來，但相關機關若未就該結果「為必要處置」，也僅有政治責任，而無相應之法律責任。

對於台灣公投看起來就像是一個昂貴的民調，沒有實質的意義。今年推動的18歲公民權公投，看起來在台灣社會尚未形成集體共識，更多人不清楚其意涵為何，更多的是騙年輕人選票的算計吧？

中國因素影響不了選情

影響台灣選舉主要是經濟與中國大陸因素，其他還有經濟、社會議題的看法、候選人的品格、人格特質。2022年11月26日地方選舉，民進黨唯一能動員選民的論點是與來自中國威脅，也就是「抗中保台」。然而，8月大規模圍台軍演的危機，選情反而相對冷淡，各個政黨候選人大打候選人人格瑕疵，互打學歷缺失或者不良關係。

根據一份網路民調顯示，高達65.6%的民眾最在意的「選舉地雷」是貪汙賄選，第二、三名則是學經歷造假41.7%與暴力行為33.4。無論是貪污賄選、學歷造假或者暴力行為都跟候選人特質有關，候選人人格特質反而成為這次選舉的特點。所以，一些原本被看好的政壇黑馬，因此失去民眾信任感，不是辭去民代身分就或者退選。

對於政黨來說，為了拿到選民的選票，在選舉策略上，只要讓選民、讓候選人產生負面觀感及厭惡感，就能打敗對手。2022地方選舉，打著「抗中保台」牌，反倒看不出效果，台灣民意基金會10月底民調結果顯示，曾經是蔡英文與民進黨鐵衛隊的20至34歲年輕選民，與7月相比，20至24歲選民贊同蔡英文處理國家大事方式的人下滑高達26.1個百分點。

原本想要用18歲公民權公投，吸引年輕人支持，如今鐵票流失，看來公投已非爭取年輕選票的萬靈丹。這次地方選舉，既騙不到年輕選票，操作中國因素，影響不了選舉，年底選情已露出敗象，岌岌可危。

（作者為台灣國際戰略學會研究員、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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