隨著台灣新冠病毒染疫確診個案近期持續下降，行政院衛福部已在評估將新冠肺炎從目前的確診者必須隔離的第五類法定傳染病，予以調降為第四級法定傳染病，屆時確診者即可比照流感不再需要強制隔離。防疫指揮中心同時也預告，有可能最快在本月底即可取消在公開場合必需配戴口罩的禁令。於此姑且不論衛福部門所預告的這些「類解封」措施，背後是否夾帶有執政團隊希望藉此帶動有利於月底「九合一地方選舉」風向的政治考量。但至少對於過去將近三年飽受疫情毒害、約束之苦的各行各業和全民大眾而言，則不啻是讓大家終於盼到可以離苦得樂的曙光了！

然而，正如防疫指揮中心疫情監測組長周志浩所言，即使近期新增的個案已經有相當比例的減少，但每天還是有2萬多人確診，因而特別提醒民眾仍須注意防範。同時更值得正視與省思的，則是在一水之隔的中國大陸。在9日由國家衛健委所發布的數據。大陸新增的本土確診及無症狀感染合計8,824例，創下自5月以來逾半年的新高。平情而論，大陸每日的確診數即使呈現增長之勢，但相較於台灣每天至少仍有2萬以上的確診數，則大陸官方長期以來所堅持的「動態清零」對策，是否反應過度？同時所衍生對經濟動態的傷害等副作用，自然也是不容忽視的課題。

論及大陸對新冠疫情所採取的動態清零對策，由於各方有不同的評價，且引起許多民怨。從而在10日新改組的中共中央政治局常委會的第一次會議時，也就把如何落實動態清零列為優先議題，研究部署了進一步優化防控工作的20條措施，強調要堅決打贏常態化疫情防控攻堅戰。

其中最重要的有三個原則，首先，政策在重申動態清零的總方針之際，同時也強調要糾正「層層加碼」、「一刀切」的做法。層層加碼意指的是省、市、縣級執政者，為求達標，就不計後果的採取更嚴峻的「封控」指施，包括上海、鄭州等不同地區，都曾一再上演這種戲碼，而並未認識到抗疫鬥爭的複雜性和反覆性，以致搞得民怨沸騰。

其次，則是執行攻堅，絕不能等待觀望、各行其是。由於在一黨獨大的體制下，不同層級的官員，與層層加碼、一刀切的激進做法相反的，則是被動消極的等待觀望，又或是在無所適從下就只能各行其是。其實消極被動、各行其是的病灶不除，不只一黨專制體制的中國，包括民主體制的各國，同樣也是不容忽視與無所逃避的挑戰與考驗了！

再者，除了要反對不負責任的態度，政策也提及要反對和克服形式主義、官僚主義。但正所謂知易行難，要想讓中國真正強起來，內有形式主義、官僚主義的掣肘，外有美國的制衡與打壓，再加上新冠疫情的攪局，大陸的政經前途依然是條荊棘路！

而10日中共中央政治局所研議的20項防疫優化措施僅公布原則性要點，11日下午就以「關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，科學精進準做好防控工作的通知」為名，公布具體內容。這20項優化措施內容，完全是根據前述的原則來訂定細部措施。例如新措施將風險區由高中低3類調整為高低2類，以最大限度減少管控人員。原則上將感染者居住地及活動頻繁且疫情傳播較高的工作地和活動地等區域，劃為「高風險區」，且一般以單元、樓棟為單位劃定，不得隨意擴大。此外，沒有發生疫情的地區，要重點人員展開核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍等等。換言之，就是明確朝鬆綁方向調整。

我們欣見大陸政府有聽到人民的心聲，且做出防疫措施的調整，期盼各地方政府能夠確實精準執行，讓大陸人民很快回到正常生活，經濟重回復甦軌道，雖然不會很快就看到成果，但卻是非常好的轉變。