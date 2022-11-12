美國期中選舉剛剛落幕，因為郵寄投票、提前投票的關係，部分州的開票程序還在進行中，距離正式結果底定還需要一些時間。選前，多家媒體曾預測共和黨這次會大獲全勝，對拜登政府和民主黨帶來嚴重的挫敗。

然而各界就目前已經開出的投票結果卻發現，共和黨根本沒有選前吹得那麼厲害。民主黨就算目前看起來在參眾兩院的席次落後，但參議院是否真會失去多數優勢還很難說，而眾議院雖然共和黨獲得多數席位領先，可是民主黨失去的席次並沒有想像中多。在一來一往之下，這次選舉看起來比較難受的反而是共和黨，而拜登和民主黨則可以說是喜出望外。

美國期中選舉的結果，或許對台灣即將舉辦的九合一大選帶來一些啟示：不要忽視沉默選民的行動力，也不要太相信民調結果的真實性。這次期中選舉的一大主題是墮胎，很多支持墮胎權的選民本身就不是傳統選民，也未必有明確的政黨傾向。但在看到反對墮胎權的共和黨如此聲勢浩大之後，這些選民很有可能就決定去登記投票，用實際行動給共和黨一個教訓。

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