國軍最近十年因無軍法制度，已造成弊端叢生，偷賣軍品、貪污、性騷、勾結標售、買官晉階等情事發生，軍中若不恢復軍法，將勢必潰散！

﻿民進黨當年粗糙立法，廢除軍法制度，造成國軍軍紀鬆馳，禍及軍中管理及秩序，嚴重影響我國的軍力，禍及國家安全，現在由國民黨提出恢復軍法審判之議，立即獲得國防部長邱國正的回應，他表示：「我當然贊成」。

民進黨乘當時，軍中一件不當管訓的虐兵案，鼓動社會力量反對軍中管理，進而利用風潮，未經深思熟慮，就發動廢除軍法制度，在極短時間內蹭著輿論的熱度，輕率又喊爽的情勢下，不顧軍中長久的管理法制，就匆匆達到廢除軍法之議，造成今日軍紀不良的後果，足以證明民進黨，將立法或廢法當成兒戲，為害國家，削弱軍中士氣，實為國家不幸！

2013年7月發生軍中士兵洪仲丘，被不當管教而死於禁閉室，造成社會輿論嘩然，民進黨當時不思軍中管理的改進，就鼓動社會反對軍法，在短短一個月內就修法，廢除了行之多年的軍中的檢審制度，將軍法改由司法接手，其能態度輕蔑，把修法立法的百年工作，當作民粹式的喊爽的工具，造成今日軍紀不張影響士氣的後果，民進黨立委諸公視若無睹，真是兒戱立法，民粹治國，危害國家莫此為甚！

今日台灣警界互鬥，弊案重重，而軍中也因沒有軍法管理，造成軍紀敗壞，減損軍力。真教人看不下去，我們將以何種力量可以面對中共？

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