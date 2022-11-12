大學的校訓是辦學的傳承、理念和宗旨，它不僅反映大學的精神，更承載著社會的價值取向。社會不認可的精神，無以為生，更難乎為繼；社會認可的則能發揚光大，引領社會前進。比較大學校訓，分析差距的所在及其原因，這是提升中國大學的國際排名，推動社會進步的重要方面。

哈佛校訓：真理（真相）；斯坦福校訓：自由之風永遠吹拂；耶魯校訓：光明和真理；清華校訓：自強不息，厚德載物；復旦校訓：博學而篤志，切問而近思；上海交通大學校訓：飲水思源，愛國榮校。大學國際排名的差距可從校訓中窺見一斑。美國的校訓有點不食人間煙火，關注人類的終極目標，如自由、真理和光明等。中國的校訓更為務實，有著孔老夫子修身治國的強烈慣性，如厚德載物，切問而近思，為國效力等，卻沒有強調人類的終極目的。一般來說，目標的定位規定方法的選擇，如果瞄準終極目標，就不能選擇背離這個目標的方法。如果瞄準的是個人的道德完善，則不僅很難實現，甚至可能背離初衷。

校訓一經提出就有其固有的運行邏輯，它或者促使大學目標的實現，或者迫使大學的運行背離初衷。美國校訓追求真理，簡單直白，只認事實和邏輯，而不管權威、成見和規矩；如此道德不會有大的偏差，因為所有不道德都與「假」相關；追求真理自然仰望星空，這就要穿透世俗生活的迷霧，關注遙遠的未來。追求真理要有自由支撐，天高任鳥飛，無拘無束，人類的認知才能由地心說、日心說，走向宇宙爆炸說。

中國校訓的「厚德」的定義朦朧，且與時俱變，具有強烈的時代特徵；這就需要權威認定，爭取認定免不了三國演義、三十六計、田忌賽馬，「厚德」的追求可能背離「厚德」精神的本身；「厚德」主要關注人世間內心中，這就無暇仰望星空，以致華人對人類科學的貢獻嚴重低於華人的智商；權威認定固化是非對錯，認知無法進入「昨是今非」的動態過程，鳥在籠中飛；限定認知邊界，就只能證明上帝造人，卻無法從蘇美爾王表中尋找地球文明來自太空的可能，大學的認知無法向宇宙邊緣拓展。可見，只要追求「厚德」，就要傍權威，難免失去自由、獨立和真理，籠中鳥的飛翔無論多麼漂亮，終究只是可憐的自娛自樂自嗨。據說清華校訓原本有後一半的 「獨立精神，自由思想」，可惜被隱沒在歷史的變遷中。

大學偏離真理和自由等，哪怕為了神聖的目標，實際上就是放棄了自己存在的理由。因為大學是人類思想和認知的先驅，它只能瞄準人類文明的終極目標，但若為其他目標服務，則該目標一定比大學的更為領先，失去領先性的大學就不再是人類思想和認知先驅，也就沒有繼續存在的必要。不僅於此，只要服從其他目標，大學就被種下後患無窮的bug。辜鴻鳴說，學習就是為了學習，不能有其他目的，包括國家的強盛。就像新派的人談戀愛就是談戀愛，孩子自然會有。為生孩子而戀愛，不僅非常可怕，甚至往往生不出來。

同理，大學為真理而真理，道德自然高尚。但若為道德高尚而追求真理，則既沒有真理，也不會高尚。所以人只能是真理的物質武器，以彰顯真理的榮光；卻不能把真理作為人的精神武器，否則，真理一定被整改打磨得面目全非。所以真理只能發現，追求和敬畏，卻不能為什麼人所用。中國的大學曾為太多的政治服務，不斷整改扭曲最基本的常識，直至到文革，大學精神被徹底「零落成泥碾作塵」，甚至至今還在歷史的回聲抖豁。

重振中國大學的榮耀就要從校訓的調整做起，把功利的考量轉向靈魂的關懷，把道德的完善轉向對真理的追求，把奉旨的證明轉向自由的探究，等等。但大學畢竟植根於相應的社會土壤之上，如果土壤不相容，再好的辦學理念也會易地為枳，就像「獨立精神，自由思想」的悄然隱退一樣。這就需要超越意識形態的限制，僅從機制、邏輯和功能上分析考量大學追求自由真理的意義，則大學、國民和國家都幸甚！

（作者為大陸大學教授）