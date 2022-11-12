疫情以來第一次中美兩國領導人線下峰會，終於要在印尼的G20峰會期間拉開帷幕，眾所期待通過習近平和拜登的會晤能夠化解中美之間最近一些衝突，尤其是台海問題和美國對華科技管制的問題。

不過，這場本應理所應當的峰會卻並不如預期般順利安排，前期雙方經過了長時間的溝通協調，這一過程也揭示出雙方的立場已經愈發分歧。也有傳言說中方在等待美國中期選舉的結果，其潛台詞是中方會根據選舉結果來決定對拜登的態度。這一傳言也不無道理，這次選舉雖然還未完成計票，但大勢基本底定，紅色浪潮變成紅色浪花，這讓拜登可以喘一口氣，但民主黨在眾議院失去多數地位卻也成為事實，這就意味著美國行政和立法的衝突將進一步加劇，拜登政府的施政將進一步受到掣肘。

在中國看來，如今的拜登政府雖然不至於成為跛腳鴨，但至少已經失去了強大的政策落地能力，對其作出讓步以換取兩國合作的必要性因而也就大為降低，因為即使做了讓步，美國政府的承諾恐怕也很難真正落實，更何況拜登政府本身也沒有多少履行承諾的動機。於是可以看到一些行為上的變化，美國按照慣例通常都會向台灣方面通報中美高層互動的情況，但這次大陸外交部發言人大動作批評，指其性質惡劣，且會破壞中美關係，頗有要為美國行為劃定新紅線的意味，這與美國一直想為大陸劃定新紅線的意圖自然是南轅北轍，可見峰會未啟、鬥爭已經展開。

可以預見，這次習拜會很難會在上述兩個關鍵問題上取得什麼像樣的成果，近日習近平率領新一屆軍委成員前往解放軍聯指中心，明確強調要準備打仗，其傳遞的訊號不言自明，擺在美國面前的選擇只有捲入其中和做好防火牆兩種。至於科技封堵，短期內固然可以對大陸造成衝擊，但大陸也沒有妥協的本錢，不會因為美國的管制就自動繳械，重回一切依賴美國的作法，這不是一個追求獨立自主的國家會選擇的道路。

當然，這也並非否認習拜會的意義，對拜登政府來說，過去兩年因為自己的猶豫不決，遲遲未能完成對川普政策的撥亂反正，因而一直在承受著川普亂政的長遠後果，這次期中選舉也受到相應的懲罰。只要拜登政府下定決心，還是可以在貿易、環保等問題上與中國達成一些協議，從而讓這些議題能夠重回正軌，其付出的代價無非就是減少一些議題的人為干擾，但如果拜登政府連這些讓步都不肯做，那也只能讓中美之間的矛盾繼續累積，大陸也就更不會顧及美國的遏制，在台海問題上繼續按照自己的步調行事。

當然，拜登政府很難作出調整，因為對中國崛起的焦慮已經成為美國朝野共識，即便理性評估仍有合作機會，但不斷升高的民粹政治傾向，也讓這種理性聲音很難被輿論接納，而一直處於弱勢狀態的拜登政府，顯然缺乏這種與輿論抗衡的魄力。