美國總統拜登預計在下周於印尼峇里島舉行的20國集團（G20）峰會期間與習近平會面，他在期中選舉後的白宮記者會中表明，不會在台海問題上做出任何重大讓步，並說，「他想和習透過會談，列出雙方的紅線，以判斷彼此的利益是否衝突。」他並指出，「如果雙方利益衝突，要怎麼解決、如何化解。」

如果聚焦台海，美國的底線大概包括兩項，首要的是和平，這個和平是要排除武力以及任何一方加諸另一方的強制性脅迫，這大概與中共的和平定義不一致；其次，拜登會重申「一個中國政策」，但不會接受台灣是中華人民共和國的一部分。拜登雖然極不樂見，但不會說出反對中國統一之類的表述，只會提出和平的限制條件，或加上要台灣人民同意的條件。

事實上，若兩岸真能和平統一，和平與台灣人民的同意應是一體之兩面，台灣人民的同意應會先發生，只是依現在與可預見之未來情勢，看不到可能性罷了。不過，情勢會變遷，一旦出現重大變遷，不能排除出現類似兩德統一情況的機率。

站在習近平的立場，他首先要鞏固「兩岸同屬一個中國」的主權完整性，想要排除「外部勢力干涉」和「台獨」。如果他主張的一個中國是「中華人民共和國」，可能難以如願，若是他能退一步，就以地理主權完整的中國為定位，既不是「中華人民共和國」，也不是「中華民國」，那他應有勝算；畢竟，拜登不敢否定台灣是此種中國的一部分，否則，就是支持台獨。

至於習近平若想要排除「外部勢力干涉」和「台獨」。在美國的「一個中國政策」下，台獨幾乎沒有空間，若有，就是對一個中國政策的直接否定，拜登不至於走到這個地步。若是要排除「外部勢力干涉」，顯然與自己的行動矛盾，必須屢屢與美國論辯所謂的「台灣問題」，就是自願身陷在「外部勢力干涉」之中了。形勢比人強，話不能說得太滿。

是故，排除「外部勢力干涉」其實是一句空話，而且與是否動用武力直接掛鉤，恰恰折射出自己動武決心不足的心理狀態。

自2019年1月2日大陸方面改動「九二共識」的標準說法，以及2020年香港國安法出台之後，兩岸和平統一已沒條件，武統風險太高，沒把握或沒決心，後續長尾效應的影響吃不准，兩岸情勢越發呈現為一個「爛僵局」的現象，中美激烈的對抗，令此爛僵局有可能成為台海乃至世局不穩定的禍源。

目前美方居於上風的位置，期中選舉剛完，拜登不可能有什麼讓步，拜習會只是拜登摸習的底，讓全世界看他對中國或乃至習如何有耐心，仁至義盡，拖垮其形象，如此而已。真正的目的應該不是探求「要怎麼解決、如何化解」之道。若真有此心，早就可以推動兩岸政治對話了，但這似乎又違反「六項保證」，美方亦不樂見兩岸越走越近。

兩岸之事還有得磨與熬，真正的問題在大陸的體制，真正能催化解決問題的金鑰匙在台灣手上，台灣朝野若為自身前途著想，不要受拜習會或中美激烈對抗影響誤導，失去事物本質的焦點，錯失大好機會。

（作者為時事評論人）